Кабинет Министров поддержал законопроект "О режиме совместного транзита"
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Кабинет Министров поддержал разработанный Министерством финансов проект Закона "О режиме совместного транзита". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Министерство финансов Украины.
Отмечено, этот законопроект призван приблизить украинское законодательство в таможенной сфере к таможенному законодательству ЕС путем имплементации положений Конвенции о процедуре общего транзита и Конвенции об упрощении формальностей в торговле товарами.
Законопроект предусматривает принятие отдельного Закона “О режиме совместного транзита”, которым устанавливаются:
основные принципы организации и осуществления совместного режима транзита товаров через таможенную территорию Украины;
порядок и условия перемещения таких товаров таможенной территорией Украины в совместном режиме транзита, осуществление таможенных формальностей, применение механизма гарантирования уплаты таможенного долга, применения специальных транзитных упрощений.
“Законопроект является важным для Украины, ведь позволит применять европейские транзитные правила, что позволит предприятиям использовать единую таможенную декларацию и единственную гарантию для перемещения товаров от своего состава в состав контрагента. Как следствие, произойдет существенное ускорение и удешевление движения товаров, от которого „выигрывают“ все участники — экспортеры, перевозчики, импортеры”, — сказал заместитель министра финансов Сергей Верланов.
В то же время, принятие закона позволит уменьшить количество таможенных формальностей, необходимых для контроля за транзитным перемещением. Украинская таможня будет получать от таможни других стран предварительную информацию о грузах еще до пересечения ими украинской границы, что позволит анализировать операции на предмет их рискованности еще до момента прибытия товаров в Украину. Кроме того, это позволит обоснованно определять формы таможенного контроля, тем самым, не задерживая грузы на границе таможенными обзорами и другими контрольными процедурами.
Законопроект также предусматривает внесение изменений в Закон Украины “О транзите грузов”, связанных с введением в Украине совместного режима транзита, в части представления участниками транзита документов, необходимых для транзита грузов.
Ранее УНН сообщал, по 2018 на таможне обнаружили почти 50 тысяч нарушений.