За рік митниці виявили майже 50 тисяч порушень

"Упродовж 12 місяців 2018 року митницями ДФС виявлено 48,9 тис. порушень митних правил із вартістю предметів правопорушень на суму 3,4 млрд грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року кількість складених протоколів про порушення митних правил збільшилась на 51%, а вартість предметів правопорушення у 2 рази", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у 5,4 тисяч справ про порушення митних правил тимчасово вилучено предмети правопорушень на суму 914 млн грн.

"Сума тимчасово вилучених предметів правопорушень збільшилась на 24%", - уточнили у ДФС.

За даними відомства, найпоширенішими є випадки незаконного переміщення через митний кордон промислових товарів.

"За вказаний період за скоєння таких порушень було вилучено товарів на суму 568,6 млн гривень. Транспортних засобів вилучено на суму 149,9 млн грн, продовольчих товарів – на 119,3 млн грн, валюти – 76 млн гривень", - повідомили у ДФС.

За результатом міжнародної взаємодії за 12 місяців 2018 року було порушено понад 712 справ про порушення митних правил на суму 686,5 млн грн. Також у ході міжнародної співпраці встановлено несплату понад 21,2 млн грн обов’язкових митних платежів.

Для встановлення наявності ознак кримінальних правопорушень та здійснення контрольно-перевірочних заходів до територіальних підрозділів ДФС передано 208 матеріалів отриманих відповідей.

"За результатами опрацювання матеріалів територіальними підрозділами ДФС вже розпочато 29 кримінальних проваджень", - додали у ДФС.

Нагадаємо, З України до Китаю авіапоштою намагалися переслати майже 300 радянських нагород, значків та поштівок, які були приховані від митного контролю.