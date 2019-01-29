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За год таможни обнаружили почти 50 тысяч нарушений

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 января. УНН. В течение прошлого 2018 таможни Государственной фискальной службы обнаружили 48 900 нарушений таможенных правил, стоимость предметов правонарушений составила 3400000000 грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГФС.

"В течение 12 месяцев 2018 года таможнями ГФС выявлено 48,9 тыс. нарушений таможенных правил со стоимостью предметов правонарушений на сумму 3400000000 грн. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года количество составленных протоколов о нарушении таможенных правил увеличилась на 51%, а стоимость предметов правонарушения в 2 раза", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в 5400 дел о нарушении таможенных правил временно изъяты предметы правонарушений на сумму 914 млн грн.

"Сумма временно изъятых предметов правонарушений увеличилось на 24%", - уточнили в ГФС.

По данным ведомства, наиболее распространены случаи незаконного перемещения через таможенную границу промышленных товаров.

"За указанный период за совершение таких нарушений было изъято товаров на сумму 568 600 000 гривен. Транспортных средств изъято на сумму 149 900 000 грн, продовольственных товаров - на 119 300 000 грн, валюты - 76 млн гривен", - сообщили в ГФС.

По результатам международного взаимодействия за 12 месяцев 2018 года было возбуждено более 712 дел о нарушении таможенных правил на сумму 686 500 000 грн. Также в ходе международного сотрудничества установлено неуплату более 21200000 грн обязательных таможенных платежей.

Для установления наличия признаков уголовных преступлений и осуществление контрольно-проверочных мероприятий в территориальные подразделения ГФС передано 208 материалов полученных ответов.

"По результатам обработки материалов территориальными подразделениями ГФС уже начато 29 уголовных производств", - добавили в ГФС.

Напомним, с Украины в Китай авиапочтой пытались переслать почти 300 советских наград, значков и открыток, которые были скрытые от таможенного контроля.

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