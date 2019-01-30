Кабінет Міністрів підтримав законопроект “Про режим спільного транзиту”

Зазначено, цей законопроект покликаний наблизити українське законодавство у митній сфері до митного законодавства ЄС шляхом імплементації положень Конвенції про процедуру спільного транзиту та Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами.

Законопроект передбачає прийняття окремого Закону “Про режим спільного транзиту”, яким встановлюються:

основні засади організації та здійснення спільного режиму транзиту товарів через митну територію України;

порядок і умови переміщення таких товарів митною територію України у спільному режимі транзиту, здійснення митних формальностей, застосування механізму гарантування сплати митного боргу, застосування спеціальних транзитних спрощень.

“Законопроект є важливим для України, адже дозволить застосовувати європейські транзитні правила, що дасть можливість підприємствам використовувати єдину митну декларацію та єдину гарантію для переміщення товарів від свого складу до складу контрагента. Як наслідок, відбудеться суттєве прискорення та здешевлення руху товарів, від якого „виграють“ усі учасники — експортери, перевізники, імпортери”, — сказав заступник Міністра фінансів Сергій Верланов.

Водночас, прийняття закону дозволить зменшити кількість митних формальностей, необхідних для контролю за транзитним переміщенням. Українська митниця отримуватиме від митниць інших країн попередню інформацію про вантажі ще до перетину ними українського кордону, що дасть змогу аналізувати операції на предмет їх ризиковості ще до моменту прибуття товарів в Україну. Крім того, це дозволить обґрунтовано визначати форми митного контролю, тим самим, не затримуючи вантажі на кордоні митними оглядами та іншими контрольними процедурами.

Законопроект також передбачає внесення змін до Закону України “Про транзит вантажів”, пов’язаних із запровадженням в Україні спільного режиму транзиту, в частині подання учасниками транзиту документів, необхідних для транзиту вантажів.

Раніше УНН повідомляв, за 2018 рік на митниці виявили майже 50 тисяч порушень.