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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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Израильские силы ранили 5 палестинцев на митинге против поселений

Киев • УНН

 • 1082550 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. В пятницу по меньшей мере пять палестинцев получили ранения, когда израильские силы открыли огонь для разгона митингов против поселений на оккупированном Западном берегу, информирует УНН.

Израильские силы ранили 5 палестинцев на митинге против поселений

Детали

Источники сообщили Anadolu, что митинги прошли в деревнях Кафр-Каддум, Бейт-Даджан и Бейта на севере Западного берега, а также в городе Каландия на севере Иерусалима.

В Кафр-Каддуме, к востоку от города Калькилья, пятеро палестинцев были ранены резиновыми пулями, а также десятки пострадали от баллончиков со слезоточивым газом во время столкновения с израильской армией, согласно заявлению активиста Мурада Штейви из комитета народного сопротивления.

Палестинское общество Красного Полумесяца заявило, что десятки людей получили медицинскую помощь после того, как Израиль применил слезоточивый газ в деревнях Бейт-Даджан и Бейта недалеко от города Наблус.

Тем временем сотни палестинцев совершили пятничную молитву недалеко от города Каландия на землях, которым угрожала экспроприация израильскими властями.

После своих молитв палестинцы собрались в этом районе против израильских действий и сожгли автомобильные шины.

Добавим

Еженедельно палестинцы проводят демонстрации против незаконных еврейских поселений в разных частях Западного берега, особенно в деревнях Бейта, Бейт-Даджан и Кафр-Каддум.

Согласно израильским и палестинским оценкам, в 164 поселениях и 116 аванпостах на Западном берегу, в том числе в оккупированном Иерусалиме, проживает около 650 000 поселенцев.

По международному праву все еврейские поселения на оккупированных территориях считаются незаконными.

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