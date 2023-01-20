Израильские силы ранили 5 палестинцев на митинге против поселений
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. В пятницу по меньшей мере пять палестинцев получили ранения, когда израильские силы открыли огонь для разгона митингов против поселений на оккупированном Западном берегу, информирует УНН.
Детали
Источники сообщили Anadolu, что митинги прошли в деревнях Кафр-Каддум, Бейт-Даджан и Бейта на севере Западного берега, а также в городе Каландия на севере Иерусалима.
В Кафр-Каддуме, к востоку от города Калькилья, пятеро палестинцев были ранены резиновыми пулями, а также десятки пострадали от баллончиков со слезоточивым газом во время столкновения с израильской армией, согласно заявлению активиста Мурада Штейви из комитета народного сопротивления.
Палестинское общество Красного Полумесяца заявило, что десятки людей получили медицинскую помощь после того, как Израиль применил слезоточивый газ в деревнях Бейт-Даджан и Бейта недалеко от города Наблус.
Тем временем сотни палестинцев совершили пятничную молитву недалеко от города Каландия на землях, которым угрожала экспроприация израильскими властями.
После своих молитв палестинцы собрались в этом районе против израильских действий и сожгли автомобильные шины.
Добавим
Еженедельно палестинцы проводят демонстрации против незаконных еврейских поселений в разных частях Западного берега, особенно в деревнях Бейта, Бейт-Даджан и Кафр-Каддум.
Согласно израильским и палестинским оценкам, в 164 поселениях и 116 аванпостах на Западном берегу, в том числе в оккупированном Иерусалиме, проживает около 650 000 поселенцев.
По международному праву все еврейские поселения на оккупированных территориях считаются незаконными.