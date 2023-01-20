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Ізраїльські сили поранили 5 палестинців на мітингу проти поселень

Київ • УНН

 • 1082550 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. У п'ятницю щонайменше п'ять палестинців зазнали поранень, коли ізраїльські сили відкрили вогонь для розгону мітингів проти поселень на окупованому Західному березі, інформує УНН.

Ізраїльські сили поранили 5 палестинців на мітингу проти поселень

Деталі

Джерела повідомили Anadolu, що мітинги пройшли у селах Кафр-Каддум, Бейт-Даджан та Бейта на півночі Західного берега, а також у місті Каландія на півночі Єрусалиму.

У Кафр-Каддумі, на схід від міста Калькілья, п'ятьох палестинців було поранено гумовими кулями, а також десятки постраждали від балончиків зі сльозогінним газом під час зіткнення з ізраїльською армією, згідно з заявою активіста Мурада Штейві з комітету народного опору.

Палестинське товариство Червоного Півмісяця заявило, що десятки людей отримали медичну допомогу після того, як Ізраїль застосував сльозогінний газ у селах Бейт-Даджан та Бейта неподалік міста Наблус.

Тим часом сотні палестинців звершили п'ятничну молитву неподалік міста Каландія на землях, яким загрожувала експропріація ізраїльською владою.

Після своїх молитов палестинці зібралися у цьому районі проти ізраїльських дій та спалили автомобільні шини.

Додамо

Щотижня палестинці проводять демонстрації проти незаконних єврейських поселень у різних частинах Західного берега, особливо у селах Бейта, Бейт-Даджан та Кафр-Каддум.

Згідно ізраїльським та палестинським оцінкам, у 164 поселеннях та 116 аванпостах на Західному березі, у тому числі в окупованому Єрусалимі, проживає близько 650 000 поселенців.

За міжнародним правом всі єврейські поселення на окупованих територіях вважаються незаконними.

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