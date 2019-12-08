Израильские самолеты атаковали объекты ХАМАС в Газе в ответ на ракетные обстрелы

“Самолеты и вертолеты ЦАХАЛ недавно нанесли удары по нескольким объектам террористов, среди которых военный лагерь ХАМАС со всей его инфраструктурой”, — говорится в сообщении. В частности, отмечается, что была уничтожена позиция ХАМАС на севере сектора Газа.

Также в пресс-центре израильской армии отметили, что системе ПВО “Железный купол” удалось перехватить все три ракеты, выпущенные боевиками по территории страны.

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Напомним, Минобороны Израиля начало планирования нового еврейского квартала в Хевроне.