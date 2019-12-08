Ізраїльські літаки атакували об'єкти ХАМАС в Газі у відповідь на ракетний обстріл
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) завдала вночі серію авіаударів по позиціях радикального руху ХАМАС на території сектора Газа у відповідь на запуск ракет бойовиками. Повідомлення про це опубліковано в неділю в Twitter ізраїльської армії, передає УНН.
“Літаки і вертольоти ЦАХАЛ нещодавно завдали ударів по декількох об’єктах терористів, серед яких військовий табір ХАМАС з усією його інфраструктурою”, — йдеться в повідомленні. Зокрема, зазначається, що була знищена позиція ХАМАС на півночі сектора Газа.
Також у пресцентрі ізраїльської армії зазначили, що системі ППО “Залізний купол” вдалося перехопити всі три ракети, випущені бойовиками по території країни.
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Нагадаємо, Міноборони Ізраїлю розпочало планування нового єврейського кварталу у Хевроні.