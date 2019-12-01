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Міноборони Ізраїлю розпочало планування нового єврейського кварталу у Хевроні - ЗМІ

Міноборони Ізраїлю розпочало планування нового єврейського кварталу у Хевроні - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. Міністр оборони Ізраїлю Нафталі Беннет в неділю розпорядився почати планування будівництва нового кварталу для єврейських поселенців у великому палестинському місті Хеврон на Західному березі річки Йордан. Про це повідомляє газета The Times of Israel, передає УНН.

За даними видання, міністр наказав відповідним підрозділам Міноборони проінформувати палестинський муніципалітет Хеврона про те, що починається планування будівництва нового кварталу в районі старого оптового ринку. Ізраїль дозволив будівництво ринку на цьому місці незабаром після того, як захопив контроль над містом в 1967 році, але він був закритий в 1994 році, і з тих пір його приміщення пустують. Відповідно до плану Міноборони, магазини на першому поверсі ринку залишаться у власності палестинців, але в надбудовах над ними буде житло для єврейських поселенців, вказує газета.

Безперервне будівництво в єврейських поселеннях на Західному березі річки Йордан вважається однією з основних перешкод на шляху врегулювання палестино-ізраїльського протистояння. У грудні 2016 року Рада Безпеки ООН прийняла резолюцію 2334 з вимогою до Ізраїлю негайно припинити поселенську діяльність на окупованих палестинських територіях. Ізраїль тоді ж заявив, що не виконуватиме положення цього документа РБ ООН.

Як передавав УНН, нещодавно прем’єр Нетаньяху заявив, що Ізраїль нічого не обіцяв щодо перемир’я в секторі Гази.

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