Минобороны Израиля начало планирование нового еврейского квартала в Хевроне - СМИ

По данным издания, министр приказал соответствующим подразделениям Минобороны проинформировать палестинский муниципалитет Хеврона о том, что начинается планирование строительства нового квартала в районе старого оптового рынка. Израиль разрешил строительство рынка на этом месте вскоре после того, как захватил контроль над городом в 1967 году, но он был закрыт в 1994 году, и с тех пор его помещения пустуют. В соответствии с планом Минобороны, магазины на первом этаже рынка останутся в собственности палестинцев, но в надстройках над ними будет жилье для еврейских поселенцев, указывает газета.

Непрекращающееся строительство в еврейских поселениях на Западном берегу реки Иордан считается одним из основных препятствий на пути урегулирования палестино-израильского противостояния. В декабре 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием к Израилю немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях. Израиль тогда же заявил, что не будет выполнять положения этого документа СБ ООН.

Как сообщал УНН, недавно премьер Нетаньяху заявил, что Израиль ничего не обещал о перемирии в секторе Газа.