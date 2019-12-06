Ізраїль висловив Україні протест через "пособників нацистів" в списку ювілеїв, затвердженому Радою
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Посольство Держави Ізраїль в Україні заявило, що Верховна Рада вирішила відзначати в 2020 році ювілеї “численних посібників нацистів”, пише УНН з посиланням на пресслужбу ізраїльської дипломатичної місії.
Посилаючись на Постанову Верховної Ради 2364 від 3 грудня 2019 року щодо вшановування ряду українських особистостей дипломати Ізраїлю заявили, що: “Посилаючись на Постанову Верховної Ради 2364 від 3 грудня 2019 року щодо вшановування ряду українських особистостей, ми рішуче протестуємо проти включення до списку численних посібників нацистів”.
У списку посольство вказало такі імена, як: “Володимир Михайлович Кубійович (120 річниця з дня народження), відомий посібник нацистів, що представлений виключно як історик та картограф, також Максим Железний, Василь Левкович, Улас Самчук, Василь Сидор, Кирил Осьмак, Олександр Вишинський, Василь Галас, Ярослав Старух, Андрій Мельник”.
“Ми вважаємо, що вшанування тих, хто співпрацював з нацистським режимом, є зневагою до пам‘ яті 6 мільйонів євреїв, знищених нацистським режимом. Зважаючи на наші гарні відносини, ми вимагаємо переглянути включення цих суперечливих особистостей до списку людей, що буде офіційно вшановано у вашій країні”, — додали у посольстві.
Ізраїльська сторона закликала Верховну Раду “прийняти визначення антисемітизму Міжнародного Альянсу пам’яті жертв Голокосту”.