Ссылаясь на Постановление Верховной Рады 2364 от 3 декабря 2019 года по чествованию ряда украинских личностей дипломаты Израиля заявили, что: “ссылаясь на Постановление Верховной Рады 2364 от 3 декабря 2019 года по чествованию ряда украинских личностей, мы решительно протестуем против включения в список многочисленных пособников нацистов ”.

В списке посольство указало такие имена, как: “Владимир Михайлович Кубийович (120 годовщина со дня рождения), известный пособник нацистов, представлен исключительно как историк и картограф, также Максим Железный, Василий Львович, Улас Самчук, Василий Сидор, Кирилл Осьмак, Александр Вышинский, Василий Галас, Ярослав Старух, Андрей Мельник”.

“Мы считаем, что чествование тех, кто сотрудничал с нацистским режимом, является пренебрежением к памяти вашего компьютера 6 миллионов евреев, уничтоженных нацистским режимом. Несмотря на наши хорошие отношения, мы требуем пересмотреть включение этих противоречивых личностей в список людей, которые будут официально почтенны в вашей стране”, — добавили в посольстве.

Израильская сторона призвала Верховную Раду “принять определение антисемитизма Международного Альянса памяти жертв Холокоста”.