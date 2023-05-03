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Израильские специалисты проведут обучение украинских медиков по реабилитации военнослужащих

Израильские специалисты проведут обучение украинских медиков по реабилитации военнослужащих

Киев • УНН

 • 2098841 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Израильские специалисты намерены провести обучение украинских медиков по реабилитации военнослужащих, получивших ранение на поле боя. В интервью УНН Чрезвычайный и полномочный посол Израиля в Украине Михаэль Бродский рассказал, что на данном этапе программа находится на стадии обсуждения. Он добавил, что чем больше обученных реабилитологов будут работать на местах, тем быстрее и эффективнее будет проходить восстановление военных.

Цитата

“Мы сейчас проверяем возможность реабилитации в Украине, в подготовке украинских реабилитологов и медиков. Идея в том, чтобы обучить их либо в Израиле, либо в Украине для того, чтобы они уже дальше смогли работать тут, в Украине. Мне кажется, что неправильно рассчитывать только на то, что мы сможем привезти в Израиль людей, которым требуется протезирование и реабилитация. Количества людей небольшие. И это очень дорогостоящий проект. Правильнее было бы наладить здесь возможность и протезирования, и реабилитации”, – отметил дипломат.

Детали

Израиль смог принять 20 военнослужащих на протезирование и реабилитацию. Бродский отмечает, что практически все они уже вернулись в Украину. В силу того, что проект дорогостоящий, а государство не может принимать большое количество военных на лечение – рациональнее обучить украинских медиков, которые смогли бы оказывать помощь на местах.

По словам Бродского, в сфере здравоохранения появилось много инициатив для ускоренного восстановления большого количества раненых. В частности, в Украине уже заработали несколько центров реабилитации. Дипломат также добавляет, что израильская сторона, совместно с Киевской городской государственной администрацией, обсуждают создание еще реабилитационных центров в Украине при помощи израильского опыта. Также 30 мая во Львове пройдет конференция по обсуждению данного вопроса, организатором которой является Посольство Израиля в Украине.

Говоря о программе по приему на лечение в Израиле онкобольных, посол рассказал, что страна смогла принять 15 детей с тяжелой формой онкологических заболеваний. На данный момент проект закончился из-за ограниченного бюджета. При этом есть несколько программ, которые финансируются частными донорами и фондами.

“Пока планов продлевать программу нет, так как все упирается в бюджет. Есть несколько программ, которые финансируются частными донорами и фондами. Эти программы будут продолжаться, и лечение украинских детей будет продолжаться, но уже за деньги спонсоров и доноров”, – добавил он.

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