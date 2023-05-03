Ізраїльські фахівці проведуть навчання українських медиків з реабілітації військовослужбовців

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“Ми зараз перевіряємо можливість реабілітації в Україні, у підготовці українських реабілітологів і медиків. Ідея в тому, щоб навчити їх або в Ізраїлі, або в Україні для того, щоб вони вже далі змогли працювати тут, в Україні. Мені здається, що неправильно розраховувати тільки на те, що ми зможемо привезти до Ізраїлю людей, яким потрібне протезування і реабілітація. Кількості людей невеликі. І це дуже дорогий проєкт. Правильніше було б налагодити тут можливість і протезування, і реабілітації”, – зазначив дипломат.

Деталі

Ізраїль зміг прийняти 20 військовослужбовців на протезування та реабілітацію. Бродський зазначає, що практично всі вони вже повернулися в Україну. З огляду на те, що проєкт дороговартісний, а держава не може приймати велику кількість військових на лікування – раціональніше навчити українських медиків, які змогли б надавати допомогу на місцях.

За словами Бродського, у сфері охорони здоров'я з'явилося багато ініціатив для прискореного відновлення великої кількості поранених. Зокрема, в Україні вже запрацювали кілька центрів реабілітації. Дипломат також додає, що ізраїльська сторона, спільно з Київською міською державною адміністрацією, обговорюють створення ще реабілітаційних центрів в Україні за допомогою ізраїльського досвіду. Також 30 травня у Львові пройде конференція з обговорення цього питання, організатором якої є Посольство Ізраїлю в Україні.

Говорячи про програму з прийому на лікування в Ізраїлі онкохворих, посол розповів, що країна змогла прийняти 15 дітей з важкою формою онкологічних захворювань. Наразі проєкт закінчився через обмежений бюджет. При цьому є кілька програм, які фінансують приватні донори та фонди.

“Поки що планів продовжувати програму немає, оскільки все впирається в бюджет. Є кілька програм, які фінансуються приватними донорами та фондами. Ці програми будуть продовжуватися, і лікування українських дітей буде продовжуватися, але вже за гроші спонсорів і донорів”, – додав він.

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