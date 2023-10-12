Израильские авиалинии впервые с 1982 года выполнят рейс в субботу, чтобы вернуть резервистов из других стран
Киев • УНН
КИЕВ. 12 октября. УНН. Национальная израильская авиакомпания EL AL впервые за 41 год выполнит рейс в еврейскую субботу (Шабат), чтобы вернуть резервистов, представителей сил безопасности и спасательных служб, которые оказались за рубежом. Об этом сообщает Times of Israel, передает УНН.
Детали
Отмечается, что такая доставка резервистов в страну "жизненно важна" во время масштабного нападения террористической группировкой ХАМАС на Израиль.
Военнослужащие запаса полетят в субботу бесплатно двумя самолетами Boeing 787 из Нью-Йорка и Бангкока. Расходы на полеты возьмут на себя El Al и крупные финансовые учреждения США.
Напомним
На рассвете 7 октября Израиль подвергся массированной атаке, включая ракетные удары с территории сектора Газа. Боевики проникли на юг страны. После чего ЦАХАЛ нанес серию воздушных ударов по группировке ХАМАС. А также по Ливану после того, как по территории Израиля были выпущены снаряды. 10 октября в ЦАХАЛ заявили, что израильские военные восстановили контроль над границей с Газой.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: British Airways приостанавливает все рейсы в Тель-Авив