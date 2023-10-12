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Израильские авиалинии впервые с 1982 года выполнят рейс в субботу, чтобы вернуть резервистов из других стран

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 октября. УНН. Национальная израильская авиакомпания EL AL впервые за 41 год выполнит рейс в еврейскую субботу (Шабат), чтобы вернуть резервистов, представителей сил безопасности и спасательных служб, которые оказались за рубежом. Об этом сообщает Times of Israel, передает УНН.

Детали

Отмечается, что такая доставка резервистов в страну "жизненно важна" во время масштабного нападения террористической группировкой ХАМАС на Израиль.

Военнослужащие запаса полетят в субботу бесплатно двумя самолетами Boeing 787 из Нью-Йорка и Бангкока. Расходы на полеты возьмут на себя El Al и крупные финансовые учреждения США.

Напомним

На рассвете 7 октября Израиль подвергся массированной атаке, включая ракетные удары с территории сектора Газа. Боевики проникли на юг страны. После чего ЦАХАЛ нанес серию воздушных ударов по группировке ХАМАС. А также по Ливану после того, как по территории Израиля были выпущены снаряды. 10 октября в ЦАХАЛ заявили, что израильские военные восстановили контроль над границей с Газой.

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