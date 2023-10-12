Ізраїльські авіалінії вперше з 1982 року виконають рейс у суботу, щоб повернути резервістів з інших країн
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Національна ізраїльська авіакомпанія EL AL вперше за 41 рік виконає рейс у єврейську суботу (Шабат), щоб повернути резервістів, представників сил безпеки та рятувальних служб, які опинились за кордоном. Про це повідомляє Times of Israel, передає УНН.
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Зазначається, що така доставка резервістів до країни "життєво важлива" під час масштабного нападу терористичним угрупуванням ХАМАС на Ізраїль.
Військовослужбовці запасу полетять у суботу безкоштовно двома літаками Boeing 787 із Нью-Йорка та Бангкока. Витрати на польоти візьмуть на себе El Al і великі фінансові установи США.
Нагадаємо
На світанку 7 жовтня Ізраїль зазнав масованої атаки включно з ракетними ударами з території сектора Гази. Бойовики проникли на південь країни. Після чого ЦАХАЛ завдав серію повітряних ударів по угрупованню ХАМАС. А також по Лівану після того, як по території Ізраїлю були випущені снаряди. 10 жовтня у ЦАХАЛ заявили, що ізраїльські військові відновили контроль над кордоном з Газою.
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