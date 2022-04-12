Израиль меняет статус украинских беженцев

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Украинское посольство сообщило о ряде договоренностей, достигнутых на встрече посла Евгения Корнийчука и министра внутренних дел Израиля Аелет Шакед о статусе граждан Украины на время военных действий.

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"Получен положительный ответ израильской стороны о предоставлении разрешений на трудоустройство для украинцев, которые приехали в Израиль накануне полномасштабного российского вторжения и вынужденных остаться, а также тех, кто въехал в Израиль после 23 февраля этого года", - отмечают в посольстве.

Также МВД Израиля дало согласие на выдачу разрешений на въезд семьям украинских граждан, легально находящихся в стране по рабочим визам. Также сообщается, что эти категории граждан смогут получить базовое социальное страхование.

Посольство в дальнейшем не согласно с принципом применения квот и любых других ограничений на въезд в Израиль украинцев, преимущественно женщин и детей, по приглашению друзей-граждан Израиля, которые готовы предоставить украинцам убежище от ужасов российской агрессии.

Добавим

Мобильные операторы стран Евросоюза и Украины подписали совместное заявление по скоординовання шагов об обеспечении доступного связи между абонентами. Соответствующая инициатива поможет украинским беженцам поддерживать связь с родными.