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Израиль меняет статус украинских беженцев

Киев • УНН

 • 426401 просмотра

КИЕВ. 12 апреля. УНН. Министерство внутренних дел Израиля дало свое согласие на трудоустройство и базовое социальное страхование для украинских беженцев. Об этом сообщает посольство Украины в Израиле в Facebook, передает УНН.

Израиль меняет статус украинских беженцев

Детали

Украинское посольство сообщило о ряде договоренностей, достигнутых на встрече посла Евгения Корнийчука и министра внутренних дел Израиля Аелет Шакед о статусе граждан Украины на время военных действий.

Цитата

"Получен положительный ответ израильской стороны о предоставлении разрешений на трудоустройство для украинцев, которые приехали в Израиль накануне полномасштабного российского вторжения и вынужденных остаться, а также тех, кто въехал в Израиль после 23 февраля этого года", - отмечают в посольстве.

Также МВД Израиля дало согласие на выдачу разрешений на въезд семьям украинских граждан, легально находящихся в стране по рабочим визам. Также сообщается, что эти категории граждан смогут получить базовое социальное страхование.

Посольство в дальнейшем не согласно с принципом применения квот и любых других ограничений на въезд в Израиль украинцев, преимущественно женщин и детей, по приглашению друзей-граждан Израиля, которые готовы предоставить украинцам убежище от ужасов российской агрессии.

Добавим

Мобильные операторы стран Евросоюза и Украины подписали совместное заявление по скоординовання шагов об обеспечении доступного связи между абонентами. Соответствующая инициатива поможет украинским беженцам поддерживать связь с родными.

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