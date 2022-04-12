Ізраїль змінює статус українських біженців
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Міністерство внутрішніх справ Ізраїлю дало свою згоду на працевлаштування і базове соціальне страхування для українських біженців. Про це повідомляє посольство України в Ізраїлі у Facebook, передає УНН.
Деталі
Українське посольство повідомило про низку домовленостей, досягнутих на зустрічі посла Євгена Корнійчука і міністра внутрішніх справ Ізраїлю Аелет Шакед про статус громадян України на час військових дій.
Цитата
"Отримано позитивну відповідь ізраїльської сторони про надання дозволів на працевлаштування для українців, які приїхали в Ізраїль напередодні повномасштабного російського вторгнення і вимушених залишитися, а також тих, хто в'їхав в Ізраїль після 23 лютого цього року", - зазначають у посольстві.
Також МВС Ізраїлю дало згоду на видачу дозволів на в'їзд сім'ям українських громадян, які легально перебувають у країні за робочими візами. Також повідомляється, що ці категорії громадян зможуть отримати базове соціальне страхування.
Посольство надалі не згодне із принципом застосування квот та будь яких інших обмежень на в'їзд до Ізраїлю українців, переважно жінок та дітей, на запрошення друзів-громадян Ізраїлю, які готові надати українцям прихисток від жахів російської агресії.
Додамо
Мобільні оператори країн Євросоюзу та України підписали спільну заяву щодо скоординовання кроків про забезпечення доступного зв'язку між абонентами. Відповідна ініціатива допоможе українським біженцям підтримувати зв'язок з рідними.