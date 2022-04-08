ЄС запровадив безоплатний роумінг для українських біженців

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"Я вітаю сьогоднішній важливий крок до дійсно безкоштовного роумінгу для українських біженців. Наші спільні зусилля окупилися... Знижуючи оптові обмеження, українські оператори зможуть з більшою готовністю пропонувати своїм клієнтам безкоштовний роумінг в Європейському союзі, полегшуючи їм можливість залишатися на зв'язку зі своєю сім'єю і друзями в Україні", - заявила доповідач Європарламенту з нового регулювання роумінгу Анжеліка Вінциг.

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Згідно з ініціативою, мобільні оператори знизять оптові тарифи на роумінг та інші збори, що призведе до мінімуму додаткові витрати як для європейських, так і для українських операторів. Спільну заяву вже підписали 24 оператори в країнах ЄС, а також українські "Київстар", lifecell і Vodafone.

Додамо

Рада Європейського Союзу офіційно повідомила, що ЄС ухвалив п'ятий пакет санкцій проти рф, куди увійшло вугільне ембарго, що запрацює аж у серпні 2022 року.