Израиль нанес удар по иранской колонне с оружием на сирийско-иракской границе
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. В прошлом месяце Израиль нанес удар по колонне грузовиков с иранским оружием вдоль сирийско-иракской границы, сообщил начальник штаба ЦАХАЛ генерал-лейтенант Авив Кохави, передает УНН со ссылкой на The Times of Israel.
Детали
Без указания точного времени стало ясно, что он имел в виду нападение в Сирии, рядом с иракской границей, которую Wall Street Journal и другие СМИ приписали Израилю в начале ноября, но за которое Израиль не взял на себя ответственность.
Согласно сообщениям того времени, караван перевозил иранское оружие, вероятно, включая мощные ракеты из Ирака в Сирию, и около дюжины членов Корпуса стражей исламской революции и других сил, связанных с Ираном, были убиты.
Между тем иракские власти в то время утверждали, что караван полностью состоял из гражданских и коммерческих товаров, включая газ.
В некоторых сообщениях указывалось, что контрабанда была новой тактикой Ирана, чтобы попытаться избежать обнаружения и не разозлить сирийский режим, потерявший терпение из-за цены, которую он платит за удары Израиля по иранским силам на его территории.
Кохави сказал, что за последний год ЦАХАЛ и другие силы безопасности предотвратили более 400 потенциальных террористических атак.
Добавим
В течение почти десяти лет Израиль наносит воздушные удары по поставкам оружия и размещению персонала в соседней Сирии, спонсируемой Ираном.
Израильские официальные лица редко признавали ответственность за конкретные операции.