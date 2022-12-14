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Ізраїль завдав удару по іранській колоні зі зброєю на сирійсько-іракському кордоні

Ізраїль завдав удару по іранській колоні зі зброєю на сирійсько-іракському кордоні

Київ • УНН

 • 986201 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. Минулого місяця Ізраїль завдав удару по колоні вантажівок з іранською зброєю вздовж сирійсько-іракського кордону, повідомив начальник штабу ЦАХАЛу генерал-лейтенант Авів Кохаві, передає УНН з посиланням на The Times of Israel.

Деталі

Без вказівки точного часу стало зрозуміло, що він мав на увазі напад у Сирії, поряд із іракським кордоном, який Wall Street Journal та інші ЗМІ приписали Ізраїлю на початку листопада, але за який Ізраїль не взяв на себе відповідальності.

Згідно з повідомленнями того часу, караван перевозив іранську зброю, ймовірно, включаючи потужні ракети з Іраку до Сирії, і близько дюжини членів Корпусу вартових ісламської революції та інших сил, пов'язаних з Іраном, було вбито.

Тим часом іракська влада на той час стверджувала, що караван повністю складався з цивільних та комерційних товарів, включаючи газ.

У деяких повідомленнях вказувалося, що контрабанда була новою тактикою Ірану, щоб спробувати уникнути виявлення і не розсердити сирійський режим, який втратив терпіння через ціну, яку він платить за удари Ізраїлю по іранських силах на його території.

Кохаві сказав, що за останній рік ЦАХАЛ та інші сили безпеки запобігли понад 400 потенційним терористичним атакам.

Додамо

Протягом майже десяти років Ізраїль завдає повітряних ударів по постачанням зброї та розміщенню персоналу в сусідній Сирії, яку спонсорує Іран.

Ізраїльські офіційні особи рідко визнавали відповідальність за конкретні операції.

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