Израиль поразил 40 целей ХАМАС в секторе Газа в ответ на убийство солдата на границе

“В ответ на сегодняшнее нападение, в ходе которого был убит израильский солдат, Армия обороны Израиля нанесла к настоящему моменту удары по 40 военным целям, включая два лагеря батальонов ХАМАС — в Зейтуне и Хан-Юнисе”, — заявил он. В армейской пресс-службе указали, что в секторе Газа “был уничтожен лагерь бригады ХАМАС в городе Хан-Юнис на юге сектора”, где “были произведены удары по 25 целям, включая штаб, командный пункт бригады, подразделение воздушных сил, включая склад беспилотников ”. Ранее в пятницу военные сообщили о нанесении ударов по 15 военным объектам в лагере ХАМАС в квартале Зейтун в северной части сектора Газа. Среди уничтоженных целей военные называют склады оружия, тренировочные площадки и объекты инфраструктуры.

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман предостерег в пятницу движение ХАМАС от продолжения ракетных обстрелов Израиля. “Если ХАМАС продолжит ракетные обстрелы, результат будет намного тяжелее, чем они думают, а ответственность за все разрушения и человеческие жизни будет лежат на ХАМАС”, — сказал он в ходе телефонного разговора со специальным координатором ООН по ближневосточному мирному процессу Николаем Младеновым, сообщила пресс-службы израильского минобороны.

Палестинское движение ХАМАС, которое фактически осуществляет административное управление в блокированном секторе Газа, пообещало не оставлять без ответа военные действия Израиля в анклаве. Об этом, как сообщил телеканал Al Arabiya, говорится в распространенном в пятницу заявлении палестинского движения.

ХАМАС “клянется ответить на действия Израиля по эскалации напряженности (в секторе Газа)”, указывается в заявлении. Ранее сообщалось, что в результате атаки на объекты на территории сектора Газа, ранения получили несколько палестинцев.

Как сообщал УНН, самолеты ВВС Израиля начали масштабный налет на объекты ХАМАС в секторе Газа.