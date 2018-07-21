Ізраїль вразив 40 цілей ХАМАС в секторі Гази у відповідь на вбивство солдата на кордоні

“У відповідь на сьогоднішній напад, в ході якого був убитий ізраїльський солдат, Армія оборони Ізраїлю завдала на цей момент удари по 40 військовим цілям, включаючи два табори батальйонів ХАМАС — в Зейтуні і Хан-Юнісі”, — заявив він. У армійській прес-службі зазначили, що в секторі Газа “був знищений табір бригади ХАМАС в місті Хан-Юніс на півдні сектора”, де “були проведені удари по 25 цілям, включаючи штаб, командний пункт бригади, підрозділ повітряних сил, включаючи склад безпілотників ”. Раніше в п’ятницю військові повідомили про нанесення ударів по 15 військових об’єктах в таборі ХАМАС в кварталі Зейтун в північній частині сектора Гази. Серед знищених цілей військові називають склади зброї, тренувальні майданчики та об’єкти інфраструктури.

Міністр оборони Ізраїлю Авігдор Ліберман застеріг в п’ятницю рух ХАМАС від продовження ракетного обстрілу Ізраїлю. “Якщо ХАМАС продовжить ракетний обстріл, результат буде набагато важче, ніж вони думають, а відповідальність за все руйнування і людські життя буде лежати на ХАМАС”, — сказав він в ході телефонної розмови зі спеціальним координатором ООН з близькосхідного мирного процесу Миколою Младеновим, повідомила пре -служба ізраїльського міноборони.

Палестинський рух ХАМАС, який фактично здійснює адміністративне управління в блокованому секторі Гази, пообіцяв не залишати без відповіді військові дії Ізраїлю в анклаві. Про це, як повідомив телеканал Al Arabiya, йдеться в поширеній в п’ятницю заяві палестинського руху.

ХАМАС “клянеться відповісти на дії Ізраїлю по ескалації напруженості (в секторі Гази)”, вказується в заяві. Раніше повідомлялося, що в результаті атаки на об’єкти на території сектора Гази, поранення отримали кілька палестинців.

Як повідомляв УНН, літаки ВПС Ізраїлю почали масштабний наліт на об’єкти ХАМАС в секторі Гази.