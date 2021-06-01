Израиль отказался продавать оружие Беларуси и другим государствам с “проблематичным” режимом

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“В министерстве отметили, что Израиль не ведет дела с диктатурами или противоречивыми режимами, такими как Беларусь и Мьянма. Ганц добавил, что Израиль не экспортирует оружие в страны, которые совершают геноцид, и позаботился о том, чтобы все торговые партнеры соответствовали моральным стандартам страны”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что в 2020 году военный экспорт страны достиг 8,3 миллиарда долларов, чему способствовал рост числа подписанных соглашений на 15 процентов по сравнению с предыдущим годом.

Так, несмотря на опасения, что пандемия коронавируса повлияет на продажи в 2020 году, большинство соглашений было подписано до начала пандемии, что мало повлияло на доходы. Министерство упомянуло новые рынки, которые позволят продажам подскочить на 1 миллиард долларов с 2019 года.

“По данным правительства, на радары и системы раннего предупреждения, а также боеприпасы и вооружение приходилось по 16 процентов продаж, в то время как на пилотируемые самолеты и авионику приходилось 13 процентов, равно как и на системы наблюдения и оптроники”, — отмечается в сообщении.

Ганц сообщил, что ракеты, ракеты и системы противовоздушной обороны составили 10%. Другие области включали системы связи, беспилотные летательные аппараты и разведывательные системы.

“Продажи в Азиатско-Тихоокеанский регион, включая союзников Израиля в Персидском заливе, составили 44 процента, что составило колоссальные 800 миллионов долларов, из которых 30 процентов приходятся на Европу, 20 процентов — в Северную Америку, четыре процента — в Африку и два процента — в Латинскую Республику Америка”, — говорится в сообщении.

Дополнение

За данными Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI), Россия за период с 2016 по 2020 год стала вторым по величине покупателем оружия из Украины, уступая только Китаю.

Напомним, в августе прошлого года Укроборонпром назвал топ-10 стран-импортеров украинской продукции ОПК. По данным концерна, в топ-10 стран основных импортеров украинской продукции, доля экспорта которых составила 85%, были: Китай, Турция, Пакистан, Индия, Иордания, Вьетнам, Азербайджан, Алжир, Марокко, Эфиопия.

Несмотря на пандемию COVID-19, в 2020 году страны мира продолжили наращивать военные расходы, потратив на эти цели рекордную сумму — почти два триллиона (1,98 млрд) долларов. Такие данные представлены в ежегодном докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).