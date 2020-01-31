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Израиль ударил по сектору Газа в ответ на обстрелы

Киев • УНН

 • 11288 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Израильские ВС нанесли удары по военной инфраструктуре палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на обстрелы территории еврейского государства. Об этом в Twitter сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), информирует УНН.

Израиль ударил по сектору Газа в ответ на обстрелы

По ее данным, в течение дня в сторону Израиля из сектора Газа запускались ракеты и воздушные шары со взрывчаткой, велся снайперский огонь. "В ответ мы только что ударили по террористическим объектам ХАМАС в Газе, включая подземную инфраструктуру, задействованную в производстве оружия. Ответственность лежит на ХАМАС", - говорится в сообщении военных.

Ранее ЦАХАЛ сообщила о том, что из сектора Газа выпустили три ракеты по Израилю. Две из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

Напомним, Израиль нанес удар по сектору Газа в ответ на атаку воздушными шарами со взрывчаткой.

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