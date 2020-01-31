Ізраїль ударив по сектору Газа у відповідь на обстріл
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Ізраїльські ЗС завдали ударів по військовій інфраструктурі палестинського радикального руху ХАМАС в секторі Газа у відповідь на обстріл території держави. Про це в Twitter повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), інформує УНН.
За її даними, протягом дня в бік Ізраїлю з сектора Газа запускалися ракети і повітряні кулі з вибухівкою, вівся снайперський вогонь. "У відповідь ми тільки що вдарили по терористичним об'єктам ХАМАС в Газі, включаючи підземну інфраструктуру, задіяну у виробництві зброї. Відповідальність лежить на ХАМАС", - йдеться в повідомленні військових.
Раніше ЦАХАЛ повідомила про те, що з сектора Газа випустили три ракети по Ізраїлю. Дві з них були перехоплені системою ППО "Залізний купол".
Нагадаємо, Ізраїль завдав удару по сектору Газа у відповідь на атаку повітряними кулями з вибухівкою.