Израиль продолжит действовать в Сирии - премьер
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Израиль дал понять России и США, что продолжит действовать в Сирии для защиты интересов своей безопасности. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
Заявление прозвучало на следующий день после того, как стало известно о российско-американских договоренностях, предполагающих удаление военизированных формирований Ирана из соседних с Израилем районов Сирии.
"Я дал понять, Соединенным Штатам и России, что Израиль будет действовать в Сирии, исходя из… интересов собственной безопасности", - заявил он.
Как сообщал УНН, израильская полиция подтвердила, что ее следователи несколько часов допрашивали премьер-министра Биньямина Нетаньяху, по которому ведутся два расследования, которые могут спровоцировать его отставку.