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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 11060 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
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Израиль продолжит действовать в Сирии - премьер

Израиль продолжит действовать в Сирии - премьер

Киев  •  УНН

 • 10133 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Израиль дал понять России и США, что продолжит действовать в Сирии для защиты интересов своей безопасности. Об этом заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

Заявление прозвучало на следующий день после того, как стало известно о российско-американских договоренностях, предполагающих удаление военизированных формирований Ирана из соседних с Израилем районов Сирии.

"Я дал понять, Соединенным Штатам и России, что Израиль будет действовать в Сирии, исходя из… интересов собственной безопасности", - заявил он.

Как сообщал УНН, израильская полиция подтвердила, что ее следователи несколько часов допрашивали премьер-министра Биньямина Нетаньяху, по которому ведутся два расследования, которые могут спровоцировать его отставку.

 

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