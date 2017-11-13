Ізраїль продовжить діяти в Сирії - прем'єр

Заява прозвучала на наступний день після того, як стало відомо про російсько-американські домовленості, які передбачають видалення воєнізованих формувань Ірану з сусідніх з Ізраїлем районів Сирії.

"Я дав зрозуміти, Сполученим Штатам і Росії, що Ізраїль буде діяти в Сирії, виходячи з... інтересів власної безпеки", - заявив він.

Як повідомляв УНН, ізраїльська поліція підтвердила, що її слідчі кілька годин допитували прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху, за яким ведуться два розслідування, які можуть спровокувати його відставку.