Ізраїль продовжить діяти в Сирії - прем'єр
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Ізраїль дав зрозуміти Росії і США, що продовжить діяти в Сирії для захисту інтересів своєї безпеки. Про це заявив прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху, передає УНН з посиланням на РІА "Новини".
Заява прозвучала на наступний день після того, як стало відомо про російсько-американські домовленості, які передбачають видалення воєнізованих формувань Ірану з сусідніх з Ізраїлем районів Сирії.
"Я дав зрозуміти, Сполученим Штатам і Росії, що Ізраїль буде діяти в Сирії, виходячи з... інтересів власної безпеки", - заявив він.
Як повідомляв УНН, ізраїльська поліція підтвердила, що її слідчі кілька годин допитували прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху, за яким ведуться два розслідування, які можуть спровокувати його відставку.