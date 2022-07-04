Израиль и Польша возобновят отношения, напряженные из-за спора о реституции Холокоста

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Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

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Киев • УНН

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КИЕВ. 4 июля. УНН. Израиль и Польша договорились улучшить отношения, которые ухудшились после того, как в прошлом году Варшава ввела закон, ограничивающий возможность евреев возвращать имущество времен Второй мировой войны, заявив в понедельник, что они будут взаимно возобновлять послов. Об этом УНН пишет со ссылкой на агентство Reuters.

Детали

Новый временный премьер-министр Израиля Яир Лапид, который как министр иностранных дел ранее осудил как «антисемитский и аморальный» законопроект, затрагивающий имущество, захваченное нацистскими немецкими оккупантами и оставленное у послевоенных коммунистических правителей.

«Было решено, что отношения будут восстановлены в их должном русле», — говорится в заявлении президента Израиля Исаака Герцога после его разговора со своим польским коллегой Анджеем Дудой.

«Оба президента выразили надежду, что любые будущие вопросы между Польшей и Израилем будут решаться путем искреннего и открытого диалога и в духе взаимного уважения», — говорится в сообщении.

В офисе Дуды заявили, что посол Польши в Израиле, отозванный во время скандала, должен вернуться. В офисе Герцога сообщили, что новый назначенный посол Израиля в Польше вручит свои верительные грамоты в ближайшие дни.

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