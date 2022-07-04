Ізраїль і Польща відновлять відносини, напружені через суперечку про реституцію Голокосту
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Ізраїль та Польща домовилися покращити відносини, які погіршилися після того, як минулого року Варшава запровадила закон, що обмежує можливість євреїв повертати майно часів Другої світової війни, заявивши у понеділок, що вони взаємно відновлюватимуть послів. Про це УНН пише з посиланням на агенство Reuters.
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Новий тимчасовий прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід, який як міністр закордонних справ раніше засудив як «антисемітський і аморальний» законопроект, який зачіпає майно, захоплене нацистськими німецькими окупантами і залишене у повоєнних комуністичних правителів.
«Було вирішено, що відносини будуть відновлені в їхньому належному руслі», — йдеться у заяві президента Ізраїлю Ісаака Герцога після його розмови зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою.
«Обидва президенти висловили сподівання, що будь-які майбутні питання між Польщею та Ізраїлем вирішуватимуться шляхом щирого та відкритого діалогу та у дусі взаємної поваги», — йдеться у повідомленні.
В офісі Дуди заявили, що посол Польщі в Ізраїлі, відкликаний під час скандалу, має повернутися. В офісі Герцога повідомили, що новий призначений посол Ізраїлю у Польщі вручить свої вірчі грамоти найближчими днями.