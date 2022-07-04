Ізраїль і Польща відновлять відносини, напружені через суперечку про реституцію Голокосту

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 33573 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 65801 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 77008 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 87005 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 85204 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 80778 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 87376 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 229255 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 149811 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 172609 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3 м/с
93 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

США прагнуть посадити сторони за стіл переговорів для тривалого врегулювання в Україні - Держдеп

1 квітня, 05:36 • 50310 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

1 квітня, 05:49 • 85700 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 110369 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

1 квітня, 07:10 • 106021 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 64305 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 30873 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 229251 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 503128 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 452371 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 658034 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Кейр Стармер

Михайло Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Литва

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 14076 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 31785 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 64305 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 110369 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 115450 перегляди
Актуальне

Telegram

Фокс Ньюс

Instagram

Financial Times

Facebook

Ізраїль і Польща відновлять відносини, напружені через суперечку про реституцію Голокосту

Ізраїль і Польща відновлять відносини, напружені через суперечку про реституцію Голокосту

Київ • УНН

 • 93972 перегляди

КИЇВ. 4 липня. УНН. Ізраїль та Польща домовилися покращити відносини, які погіршилися після того, як минулого року Варшава запровадила закон, що обмежує можливість євреїв повертати майно часів Другої світової війни, заявивши у понеділок, що вони взаємно відновлюватимуть послів. Про це УНН пише з посиланням на агенство Reuters.

Деталі

Новий тимчасовий прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід, який як міністр закордонних справ раніше засудив як «антисемітський і аморальний» законопроект, який зачіпає майно, захоплене нацистськими німецькими окупантами і залишене у повоєнних комуністичних правителів.

«Було вирішено, що відносини будуть відновлені в їхньому належному руслі», — йдеться у заяві президента Ізраїлю Ісаака Герцога після його розмови зі своїм польським колегою Анджеєм Дудою.

«Обидва президенти висловили сподівання, що будь-які майбутні питання між Польщею та Ізраїлем вирішуватимуться шляхом щирого та відкритого діалогу та у дусі взаємної поваги», — йдеться у повідомленні.

В офісі Дуди заявили, що посол Польщі в Ізраїлі, відкликаний під час скандалу, має повернутися. В офісі Герцога повідомили, що новий призначений посол Ізраїлю у Польщі вручить свої вірчі грамоти найближчими днями.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$83,723.10
Золото
$3,165.45
Tesla
$264.01
Brent
$74.86
S&P 500
$5,593.63
Газ TTF
$42.29
Ethereum
$1,871.33