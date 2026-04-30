Израиль ответил на обвинения Украины в покупке краденого зерна

Министерство иностранных дел Израиля заявило, что украинский запрос о правовой помощи в отношении судна с краденым из Украины зерном содержал недостаточно фактической информации и не был подкреплен доказательствами, как того требует израильское законодательство. Об этом говорится в заявлении МИД, опубликованном в Х, передает УНН.

"Украинский запрос о правовой помощи, поданный во вторник вечером, 28 апреля, содержал значительные фактические пробелы и не включал никаких подтверждающих доказательств. Полиция Израиля обратилась в украинскую прокуратуру с просьбой предоставить дополнительную информацию и подтверждающие доказательства, как того требует израильское законодательство", - говорится в сообщении.

В МИД также добавили, что судно, которое должно было зайти в порт на следующей неделе, решило покинуть территориальные воды Израиля.

"Израиль придерживается верховенства права, и его органы власти всегда будут действовать в соответствии с законом", - добавили в МИД.

Украина заявила, что случаев поставок в Израиль зерна, незаконно вывезенного с оккупированных территорий, было больше двух.

Украинская сторона в направленном Израилю пакете документов по российскому судну с похищенным украинским зерном просит израильских партнеров наложить арест на судно и груз, провести обыск, изъять судовую и грузовую документацию, отобрать образцы зерна и допросить членов экипажа.

После принятия Украиной комплекса процессуальных мер судно PANORMITIS покинуло территориальные воды Государства Израиль и отошло в нейтральные воды.