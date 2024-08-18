Израиль ликвидировал двух высокопоставленных боевиков ХАМАС на Западном берегу

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Ляшко назначил исполняющего обязанности директора "Охматдета": что о нем известно

Ляшко назначил исполняющего обязанности директора "Охматдета": что о нем известно

  •  63790 просмотра
Великобритания показывала лидерство в поддержке Украины, но темпы замедлились - Зеленский

Великобритания показывала лидерство в поддержке Украины, но темпы замедлились - Зеленский

  •  75650 просмотра
В рф снова обвинили Украину в якобы подготовке атаки на курскую АЭС

В рф снова обвинили Украину в якобы подготовке атаки на курскую АЭС

  •  74559 просмотра
Удар рф по Мирнограду: в ОГА рассказали о повреждениях

Удар рф по Мирнограду: в ОГА рассказали о повреждениях

  •  53688 просмотра
Курскую операцию ВСУ осудила только Сирия, большинство «дружественных» к РФ стран молчат

Курскую операцию ВСУ осудила только Сирия, большинство «дружественных» к РФ стран молчат

  •  68800 просмотра
публикации
Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

16 августа 2024, 07:25  •  165923 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

16 августа 2024, 06:30  •  154240 просмотра
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

15 августа 2024, 10:39  •  205912 просмотра
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
Эксклюзив

15 августа 2024, 10:16  •  192391 просмотра
Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

15 августа 2024, 08:08  •  210274 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Шляпа Индианы Джонса продана на аукционе за 630 тысяч долларов

Шляпа Индианы Джонса продана на аукционе за 630 тысяч долларов

  •  17782 просмотра
Международный день черного кота, Всемирный день бездомных животных, День картофеля. Что еще можно отметить 17 августа

Международный день черного кота, Всемирный день бездомных животных, День картофеля. Что еще можно отметить 17 августа

  •  50714 просмотра
Температура воды в Средиземном море достигла нового максимума 28,9 градуса

Температура воды в Средиземном море достигла нового максимума 28,9 градуса

  •  48272 просмотра
Пять сериалов о паранормальных явлениях: что посмотреть в августовские выходные

Пять сериалов о паранормальных явлениях: что посмотреть в августовские выходные

16 августа 2024, 19:49  •  49573 просмотра
Каменные образования в Шотландии и Ирландии свидетельствуют о решающем моменте в истории Земли

Каменные образования в Шотландии и Ирландии свидетельствуют о решающем моменте в истории Земли

16 августа 2024, 10:28  •  112997 просмотра
Актуальное
Израиль ликвидировал двух высокопоставленных боевиков ХАМАС на Западном берегу

Израиль ликвидировал двух высокопоставленных боевиков ХАМАС на Западном берегу

Киев  •  УНН

18 августа 2024, 00:02  •  10859 просмотра

Read in English

Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации двух высокопоставленных боевиков ХАМАС в результате авиаудара на Западном берегу. Боевики были причастны к теракту 11 августа, в котором погиб израильтянин.

В субботу, 17 августа, в результате авиаудара по автомобилю на Западном берегу реки Иордан были ликвидированы два высокопоставленных боевика группировки ХАМАС. Об этом на платформе X сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, передает УНН.

Детали

Оба ликвидированные боевики были причастны к теракту 11 августа в долине реки Иордан, в результате которого погиб израильтянин Йонатан Дойч.

Как пишет Times of Israel, в ХАМАС подтвердили, что в результате удара погибли двое участников группировки.

В заявлении ХАМАС отмечает, что Раафат Даваси был командиром местного крыла террористической группы в городе Дженин, а Ахмед Абу Ара был старшим оперативным сотрудником.

Ранее сообщалось, что Израиль и боевики ливанской группировки Хезболла обменялись авиаударами, что привело к гибели командира элитного подразделения Хезболлы и ранению двух израильских солдат.

ЦАХАЛ повідомив про вбивство командира "Хезболли" у Лівані6 августа 2024, 01:09 • 113416 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ВойнаполитикаНовости Мира
izrailИзраиль
armiya-oboroni-izrailyaАрмия обороны Израиля
polshaПольша
Эксклюзив
Обезьянья оспа: в Украине есть вакцина для групп риска
16 августа 2024, 16:16  •  114255 просмотра

Обезьянья оспа: в Украине есть вакцина для групп риска

Эксклюзив
И.о. заместителя главы ГНС Сокур годами не указывал в декларации свою сожительницу
16 августа 2024, 14:00  •  117662 просмотра

И.о. заместителя главы ГНС Сокур годами не указывал в декларации свою сожительницу

Вторая волна жары в Украине: синоптики рассказали, когда и где будет до +37°
16 августа 2024, 10:54  •  122438 просмотра

Вторая волна жары в Украине: синоптики рассказали, когда и где будет до +37°

Эксклюзив
ГБР уже 4 месяца игнорирует решение суда по делу против главного юриста НБУ Зимы
16 августа 2024, 09:20  •  115929 просмотра

ГБР уже 4 месяца игнорирует решение суда по делу против главного юриста НБУ Зимы

Эксклюзив
Антикоррупционеры должны сначала доказать свою эффективность, а потом уже требовать создать им свое экспертное учреждение - политолог
16 августа 2024, 08:55  •  103511 просмотра

Антикоррупционеры должны сначала доказать свою эффективность, а потом уже требовать создать им свое экспертное учреждение - политолог

Эксклюзив
АРМА без агентов: адвокат объяснил, почему агентство не может использовать номера прикрытия
16 августа 2024, 08:16  •  81438 просмотра

АРМА без агентов: адвокат объяснил, почему агентство не может использовать номера прикрытия

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
16 августа 2024, 06:30  •  154240 просмотра

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Эксклюзив
Эксперт рассказал, как агросектор борется с кадровым голодом
15 августа 2024, 14:00  •  109106 просмотра

Эксперт рассказал, как агросектор борется с кадровым голодом

Эксклюзив
Неотложное заседание ВР состоится 20 августа - источник
15 августа 2024, 13:21  •  114461 просмотра

Неотложное заседание ВР состоится 20 августа - источник

Эксклюзив
"Нанесло существенный удар по репутации рф, а конкретно путина": политолог оценил политические последствия событий в курской области
15 августа 2024, 10:54  •  113359 просмотра

"Нанесло существенный удар по репутации рф, а конкретно путина": политолог оценил политические последствия событий в курской области

Популярные

Курскую операцию ВСУ осудила только Сирия, большинство «дружественных» к РФ стран молчат

Курскую операцию ВСУ осудила только Сирия, большинство «дружественных» к РФ стран молчат

  •  68800 просмотра
Удар рф по Мирнограду: в ОГА рассказали о повреждениях

Удар рф по Мирнограду: в ОГА рассказали о повреждениях

  •  53688 просмотра
В рф снова обвинили Украину в якобы подготовке атаки на курскую АЭС

В рф снова обвинили Украину в якобы подготовке атаки на курскую АЭС

  •  74559 просмотра
Великобритания показывала лидерство в поддержке Украины, но темпы замедлились - Зеленский

Великобритания показывала лидерство в поддержке Украины, но темпы замедлились - Зеленский

  •  75650 просмотра
Ляшко назначил исполняющего обязанности директора "Охматдета": что о нем известно

Ляшко назначил исполняющего обязанности директора "Охматдета": что о нем известно

  •  63790 просмотра

Публикации

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

Прозрачность отбора руководителя Фонда гарантирования вкладов - один из ключей к получению финансовой помощи МВФ

16 августа 2024, 07:25  •  165923 просмотра
Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

Украинская премьер-лига: анонс третьего тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

16 августа 2024, 06:30  •  154240 просмотра
Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

Внутренние переселенцы: как местные власти помогают адаптироваться к новым условиям людям, которые покинули свои дома из-за войны

15 августа 2024, 10:39  •  205912 просмотра
АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать

АРМА потратила почти 100 тысяч гривен на осмотр яхты Медведчука в Хорватии, которую так и не смогли продать
Эксклюзив

15 августа 2024, 10:16  •  192391 просмотра
Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

Рекорды НАБУ: антикоррупционный эффект или капля в море?

15 августа 2024, 08:08  •  210274 просмотра

Война

Израиль ликвидировал двух высокопоставленных боевиков ХАМАС на Западном берегу

Израиль ликвидировал двух высокопоставленных боевиков ХАМАС на Западном берегу

  •  11278 просмотра
Под Ялтой произошел лесной пожар на почти 3 гектара

Под Ялтой произошел лесной пожар на почти 3 гектара

  •  12547 просмотра
Графики отключения света могут вернуться из-за жары

Графики отключения света могут вернуться из-за жары

  •  13093 просмотра
Гросси: Ядерная безопасность на ЗАЭС ухудшается после удара беспилотника

Гросси: Ядерная безопасность на ЗАЭС ухудшается после удара беспилотника

  •  17800 просмотра
Россияне захватили Николаевку на Покровском направлении, - DeepState

Россияне захватили Николаевку на Покровском направлении, - DeepState

  •  29244 просмотра

политика

Израиль ликвидировал двух высокопоставленных боевиков ХАМАС на Западном берегу

Израиль ликвидировал двух высокопоставленных боевиков ХАМАС на Западном берегу

  •  11278 просмотра
Гросси: Ядерная безопасность на ЗАЭС ухудшается после удара беспилотника

Гросси: Ядерная безопасность на ЗАЭС ухудшается после удара беспилотника

  •  17800 просмотра
Стефанчук: Рада в ближайшие дни рассмотрит законопроект о запрете УПЦ (МП) в ближайшие дни

Стефанчук: Рада в ближайшие дни рассмотрит законопроект о запрете УПЦ (МП) в ближайшие дни

  •  13253 просмотра
Россияне захватили Николаевку на Покровском направлении, - DeepState

Россияне захватили Николаевку на Покровском направлении, - DeepState

  •  29244 просмотра
Туск резко высказался относительно «Северных потоков»

Туск резко высказался относительно «Северных потоков»

  •  26586 просмотра

Война

Израиль ликвидировал двух высокопоставленных боевиков ХАМАС на Западном берегу

Израиль ликвидировал двух высокопоставленных боевиков ХАМАС на Западном берегу

  •  11278 просмотра
Под Ялтой произошел лесной пожар на почти 3 гектара

Под Ялтой произошел лесной пожар на почти 3 гектара

  •  12547 просмотра
Графики отключения света могут вернуться из-за жары

Графики отключения света могут вернуться из-за жары

  •  13093 просмотра
Гросси: Ядерная безопасность на ЗАЭС ухудшается после удара беспилотника

Гросси: Ядерная безопасность на ЗАЭС ухудшается после удара беспилотника

  •  17800 просмотра
Россияне захватили Николаевку на Покровском направлении, - DeepState

Россияне захватили Николаевку на Покровском направлении, - DeepState

  •  29244 просмотра

политика

Израиль ликвидировал двух высокопоставленных боевиков ХАМАС на Западном берегу

Израиль ликвидировал двух высокопоставленных боевиков ХАМАС на Западном берегу

  •  11278 просмотра
Гросси: Ядерная безопасность на ЗАЭС ухудшается после удара беспилотника

Гросси: Ядерная безопасность на ЗАЭС ухудшается после удара беспилотника

  •  17800 просмотра
Стефанчук: Рада в ближайшие дни рассмотрит законопроект о запрете УПЦ (МП) в ближайшие дни

Стефанчук: Рада в ближайшие дни рассмотрит законопроект о запрете УПЦ (МП) в ближайшие дни

  •  13253 просмотра
Россияне захватили Николаевку на Покровском направлении, - DeepState

Россияне захватили Николаевку на Покровском направлении, - DeepState

  •  29244 просмотра
Туск резко высказался относительно «Северных потоков»

Туск резко высказался относительно «Северных потоков»

  •  26586 просмотра

Новости Бизнеса

Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

Второй форум «Освіта Дивосвіт 24» объявил даты проведения и расширяет формат

15 августа 2024, 12:06  •  84480 просмотра
Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

Как искусственный интеллект поможет изучать английский язык? Объясняют специалисты Grade

15 августа 2024, 11:29  •  80226 просмотра
Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

Татьяна Домбровская открыла в Николаеве фотовыставку "Война имеет женское имя"

13 августа 2024, 11:27  •  104447 просмотра

Экономика

Графики отключения света могут вернуться из-за жары

Графики отключения света могут вернуться из-за жары

  •  13093 просмотра
Ливан без света: электростанция Захрани остановилась из-за нехватки топлива

Ливан без света: электростанция Захрани остановилась из-за нехватки топлива

  •  6665 просмотра
Немецкие пивовары жалуются на слишком низкие цены на пиво

Немецкие пивовары жалуются на слишком низкие цены на пиво

  •  13386 просмотра
Германия объяснила планы по помощи Украине после 2025 года

Германия объяснила планы по помощи Украине после 2025 года

  •  39696 просмотра
Завтра отключения света не прогнозируются - Укрэнерго

Завтра отключения света не прогнозируются - Укрэнерго

  •  21975 просмотра

Киев

На Трухановом острове в Киеве произошел пожар площадью 200 кв.м

На Трухановом острове в Киеве произошел пожар площадью 200 кв.м

  •  19908 просмотра
Киевский зоопарк открыл две новые авиарии для попугаев ара

Киевский зоопарк открыл две новые авиарии для попугаев ара

  •  19865 просмотра
Жара до 36° и местами дожди: прогноз погоды на 18 августа

Жара до 36° и местами дожди: прогноз погоды на 18 августа

  •  21920 просмотра
В Киеве упали обломки БпЛА, вызвав возгорание травы - Кличко

В Киеве упали обломки БпЛА, вызвав возгорание травы - Кличко

  •  25954 просмотра
В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

В Киеве и ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

  •  100911 просмотра