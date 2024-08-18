Израиль ликвидировал двух высокопоставленных боевиков ХАМАС на Западном берегу
Киев • УНН
Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации двух высокопоставленных боевиков ХАМАС в результате авиаудара на Западном берегу. Боевики были причастны к теракту 11 августа, в котором погиб израильтянин.
В субботу, 17 августа, в результате авиаудара по автомобилю на Западном берегу реки Иордан были ликвидированы два высокопоставленных боевика группировки ХАМАС. Об этом на платформе X сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля, передает УНН.
Детали
Оба ликвидированные боевики были причастны к теракту 11 августа в долине реки Иордан, в результате которого погиб израильтянин Йонатан Дойч.
Как пишет Times of Israel, в ХАМАС подтвердили, что в результате удара погибли двое участников группировки.
В заявлении ХАМАС отмечает, что Раафат Даваси был командиром местного крыла террористической группы в городе Дженин, а Ахмед Абу Ара был старшим оперативным сотрудником.
Ранее сообщалось, что Израиль и боевики ливанской группировки Хезболла обменялись авиаударами, что привело к гибели командира элитного подразделения Хезболлы и ранению двух израильских солдат.
ЦАХАЛ повідомив про вбивство командира "Хезболли" у Лівані6 августа 2024, 01:09 • 113416 просмотров