Израиль будет иметь неограниченное влияние на новую администрацию США - Подоляк

Израиль будет иметь неограниченное влияние на новую администрацию США. Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк во время Kyiv Jewish Forum 2024, и добавил, что он хотел бы, чтобы Израиль воспользовался этим, для того, чтобы не мириться с рф, передает УНН.

"Относительно Украины. Мне лично очень хотелось бы, чтобы Израиль занял гораздо более проукраинскую позицию, то есть больше, жестче поддержал Украину в намерениях наказать российскую федерацию на всех уровнях, на всех площадках. Почему? Потому что Израиль имеет влияние, в том числе будет иметь неограниченное влияние на новую администрацию США. Мне хотелось бы, чтобы Израиль воспользовался этим, чтобы мы не мирились с рф", - сказал Подоляк.

По его словам, Украина хотела бы получить от Израиля более жесткую информационную поддержку на разных уровнях, на глобальном уровне, более жесткую дипломатическую поддержку, адвокацию непосредственно в международных институциях на разных уровнях.

"Адвокацию позиции Украины, что Украина имеет право не просто используя международное право защищать свою территорию, а имеет право наносить, например удары по территории россии. Я понимаю, что это сложные вопросы, но я хотел, чтобы позиция была однозначна", - отметил Подоляк.

Подоляк считает, что Израиль демонстрирует единственно возможное поведение сегодня на глобальной политической арене.

"Израиль демонстрирует, что нужно делать. Он себя защищает, он себя защищал достаточно жестко, бескомпромиссно и это правильно. Это единственная возможная модель поведения сегодня... Израиль существенно увеличил свое влияние на глобальный политический процесс. Это возможно не так очевидно сегодня, но это уже есть явление, которое будет только набирать обороты", - считает Подоляк.

Посол Израиля в Украине Михаил Бродский заявил, что есть много общих вопросов, которые Украина и Израиль можем решать вместе.

"Есть очень много общих вопросов, которые мы можем решать вместе и я уверен, что мы будем это делать. Мы уже делаем, это, но я уверен, что существует огромный потенциал для сотрудничества между нашими странами", - сказал Бродский.

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