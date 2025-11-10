Изнасилование 14-летней девушки на Закарпатье: виновники проиграли апелляцию, приговор оставили в силе
Киев • УНН
Закарпатский апелляционный суд оставил в силе приговор троим лицам, осужденным за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетней. Каждый получил 6 лет лишения свободы.
Апелляционный суд оставил в силе приговор троим лицам за сексуальное насилие в отношении несовершеннолетней на Закарпатье. Им назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы каждому. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.
При участии ювенальных прокуроров Офиса Генерального прокурора Закарпатский апелляционный суд оставил без изменений приговор Воловецкого районного суда в отношении трех лиц, признанных виновными в сексуальном насилии в отношении несовершеннолетней (ч. 3 ст. 153 УК Украины). Им назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы каждому
Сообщается, что в марте 2023 года местный суд назначил наказание с применением испытательного срока. При участии прокуроров Офиса Генерального прокурора приговор был отменен, и дело направлено на новое рассмотрение.
По результатам повторного рассмотрения в феврале 2025 года все трое признаны виновными и назначено реальное лишение свободы. Сторона защиты подала апелляционные жалобы, однако суд их отклонил, согласившись с доводами прокуроров.
Государство обязано защищать детей, и мы будем последовательно отстаивать этот принцип в каждом процессе. Апелляционный суд подтвердил, что сексуальное насилие в отношении несовершеннолетних не может быть оправдано или смягчено какими-либо аргументами стороны защиты
Напомним
Воловецкий суд признал виновными трех обвиняемых по делу о сексуальном насилии над 14-летней девушкой на Закарпатье и назначил им реальные 6 лет заключения.