Згвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті: винуватці програли апеляцію, вирок залишили у силі

Київ • УНН

 • 5758 перегляди

Закарпатський апеляційний суд залишив у силі вирок трьом особам, засудженим за сексуальне насильство щодо неповнолітньої. Кожен отримав 6 років позбавлення волі.

Згвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті: винуватці програли апеляцію, вирок залишили у силі

Апеляційний суд залишив у силі вирок трьом особам за сексуальне насильство щодо неповнолітньої на Закарпатті. Їм призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі кожному. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

За участі ювенальних прокурорів Офісу Генерального прокурора Закарпатський апеляційний суд залишив без змін вирок Воловецького районного суду щодо трьох осіб, визнаних винними у сексуальному насильстві стосовно неповнолітньої (ч. 3 ст. 153 КК України). Їм призначено покарання у виді 6 років позбавлення волі кожному 

- йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що у березні 2023 року місцевий суд призначив покарання із застосуванням іспитового строку. За участі прокурорів Офісу Генерального прокурора вирок було скасовано, і справу направлено на новий розгляд.

За результатами повторного розгляду у лютому 2025 року всіх трьох визнано винуватими та призначено реальне позбавлення волі. Сторона захисту подала апеляційні скарги, однак суд їх відхилив, погодившись із доводами прокурорів.

Держава зобов’язана захищати дітей, і ми будемо послідовно відстоювати цей принцип у кожному процесі. Апеляційний суд підтвердив, що сексуальне насильство щодо неповнолітніх не може бути виправдано чи пом’якшено будь-якими аргументами сторони захисту 

- заявив керівник Департаменту захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству Офісу Генерального прокурора Максим Червоний.

Нагадаємо

Воловецький суд визнав винними трьох обвинувачених у справі про сексуальне насильство над 14-річною дівчиною на Закарпатті та призначив їм реальні 6 років ув’язнення.

Павло Башинський

Кримінал та НП
