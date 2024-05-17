Изменения в правительстве и КСУ: нардеп анонсировал рассмотрение новых кадровых вопросов в ВР

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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yaroslav-zhelezniakЯрослав Железняк
Эксклюзив
Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура
  •  100581 просмотра

Мажор налоговой службы стал жертвой олигархической игры - правозащитник о деле против и.о. замглавы ГНС Сокура

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ
  •  127945 просмотра

Обновление военно-учетных данных через Центры предоставления административных услуг: готовы ли ЦПАУ

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера
16 мая 2024, 10:49  •  121254 просмотра

Нынешние ограничения электроэнергии могут продлиться до августа - советник премьера

Эксклюзив
Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций
16 мая 2024, 10:49  •  116860 просмотра

Упущенная выгода украинских предприятий от российской агрессии: в КНИИСЭ рассказали как формируется доказательная база для компенсаций

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
16 мая 2024, 09:35  •  159577 просмотра

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Эксклюзив
ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП
16 мая 2024, 08:45  •  63594 просмотра

ГБР расследует дело о вероятном препятствовании поставке горючего армии и.о. заместителя председателя ГНС Сокуром - ОГП

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
16 мая 2024, 08:19  •  154236 просмотра

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Эксклюзив
Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп
15 мая 2024, 10:23  •  135586 просмотра

Кабмин должен отстранить от должности и.о. замглавы ГНС Сокура на время расследования уголовного дела против него - нардеп

Эксклюзив
В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения
15 мая 2024, 08:08  •  140168 просмотра

В Yasno объяснили, при каких условиях возможны снова экстренные ограничения света для населения

Эксклюзив
Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева
15 мая 2024, 06:30  •  150148 просмотра

Нардеп Василевская-Смаглюк посоветовала соучредительнице банка "Конкорд" подать в суд на Гетманцева

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Изменения в правительстве и КСУ: нардеп анонсировал рассмотрение новых кадровых вопросов в ВР

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В Кировоградской области ПВО отработала по вражескому разведывательному дрону

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С приграничья Харьковщины уже вывезли более 9300 человек

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В Днепре пожар на территории храма унес жизнь человека

В Днепре пожар на территории храма унес жизнь человека

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К годовщине трагедии массовой депортации: в МИД Украины подняли флаг крымскотатарского народа

К годовщине трагедии массовой депортации: в МИД Украины подняли флаг крымскотатарского народа

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Оккупанты усилили штурмовые действия на Крынках - Плетенчук

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Украинская дзюдоистка Билодид пропустит чемпионат мира: что известно

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Есть генераторы и солнечные панели: Шмигаль заверил, что больницы и ЦНАПы будут работать

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Дроны, генераторы и боеприпасы: Литва передала Украине новый пакет помощи

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В Полтавской области уничтожили три вражеских дрона, жертв и разрушений инфраструктуры не фиксировали

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Состояние премьера Словакии Фицо остается серьезным. Медицинский консилиум должен собраться на следующей неделе

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17 мая: День исчезающих видов, Всемирный день информационного сообщества

17 мая: День исчезающих видов, Всемирный день информационного сообщества

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Публикации

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  159577 просмотра
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

16 мая 2024, 08:19  •  154236 просмотра
Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

Дело Укрзализныци: ВАКС обнаружил пробелы в привлечении нардепа Дубневича к уголовной ответственности

15 мая 2024, 10:00  •  216824 просмотра
Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

Дело "Житло-Капитала": куда исчезли миллиарды?

15 мая 2024, 07:27  •  236612 просмотра
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

11 мая 2024, 08:40  •  437918 просмотра

Изменения в правительстве и КСУ: нардеп анонсировал рассмотрение новых кадровых вопросов в ВР

На следующей неделе Верховная Рада планирует принять кадровые решения, включая изменения в правительстве и судей Конституционного Суда, а также потенциальные отставки не только членов Кабинета Министров.

политика •   •  867 просмотра
Изменения в правительстве и КСУ: нардеп анонсировал рассмотрение новых кадровых вопросов в ВР

В Кировоградской области ПВО отработала по вражескому разведывательному дрону

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили о работе противовоздушной обороны против российского разведывательного беспилотника в Кировоградской области.

Война •   •  2725 просмотра
В Кировоградской области ПВО отработала по вражескому разведывательному дрону

С приграничья Харьковщины уже вывезли более 9300 человек

Более 9 300 человек были эвакуированы из приграничных с Россией населенных пунктов Харьковской области.

Общество •   •  3463 просмотра
С приграничья Харьковщины уже вывезли более 9300 человек

В Днепре пожар на территории храма унес жизнь человека

В Днепре в жилом доме на территории церкви произошел смертельный пожар, который унес жизнь женщины 1960 г. р., а мужчину 1951 г.р. удалось спасти.

Общество •   •  2943 просмотра
В Днепре пожар на территории храма унес жизнь человека

К годовщине трагедии массовой депортации: в МИД Украины подняли флаг крымскотатарского народа

В 80-ю годовщину геноцида крымскотатарского народа Украина почтила его жертв, подняв крымскотатарский флаг с траурной лентой на здании Министерства иностранных дел, где присутствовали чиновники и крымскотатарские лидеры, которые осудили продолжающиеся репрессии и насильственную депортацию крымских татар со стороны РФ.

Общество •   •  3907 просмотра
К годовщине трагедии массовой депортации: в МИД Украины подняли флаг крымскотатарского народа

Оккупанты усилили штурмовые действия на Крынках - Плетенчук

Российские оккупанты активизировали штурмовые действия на Крынках Херсонской области, осуществив 13 попыток вчера и еще 3 сегодня утром, но украинские войска удержали позиции без потерь, заставив врага отступить.

Война •   •  3885 просмотра
Оккупанты усилили штурмовые действия на Крынках - Плетенчук

Выбросы от боевых действий в Украине достигают 180 млн тонн CO2 - Минсреды

Выбросы от боевых действий на территории Украины уже составили 180 миллионов тонн СО2, по данным министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

Война •   •  5741 просмотра
Выбросы от боевых действий в Украине достигают 180 млн тонн CO2 - Минсреды

Украинская дзюдоистка Билодид пропустит чемпионат мира: что известно

Украинская дзюдоистка, олимпийская чемпионка Дарья Билодид пропустит чемпионат мира по дзюдо 2024 года в Абу-Даби из-за незначительной травмы, полученной накануне отъезда.

спорт •   •  3853 просмотра
Украинская дзюдоистка Билодид пропустит чемпионат мира: что известно

Есть генераторы и солнечные панели: Шмигаль заверил, что больницы и ЦНАПы будут работать

Несмотря на перебои в электроснабжении, граждане Украины будут иметь доступ к медицинским, социальным и государственным услугам, поскольку правительство обеспечивает энергетическую автономию критически важных учреждений с помощью генераторов и солнечных электростанций.

Общество •   •  4124 просмотра
Есть генераторы и солнечные панели: Шмигаль заверил, что больницы и ЦНАПы будут работать

Дроны, генераторы и боеприпасы: Литва передала Украине новый пакет помощи

Литва предоставила Украине новый пакет военной помощи, включающий боеприпасы, системы противодействия беспилотникам, БПЛА, генераторы и раскладные кровати.

Война •   •  5700 просмотра
Дроны, генераторы и боеприпасы: Литва передала Украине новый пакет помощи