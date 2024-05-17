Изменения в правительстве и КСУ: нардеп анонсировал рассмотрение новых кадровых вопросов в ВР

В Верховной Раде готовятся к пленарной неделе во время которой может быть принят ряд кадровых решений. Об этом в своем Telegram-канале рассказал народный депутат Ярослав Железняк, передает УНН.

Детали

Да, следующая неделя пленарная и планируются кадровые вопросы. А именно изменения в правительстве + по судьям КС. Ну и что-то еще может вылезти - заявил нардеп

По его словам, пока нет никаких конкретных решений - все планируют принять на выходных. Он также отверг идею о возможном присоединении Минрегионов к Минэкономики.

Слышал о Камышине по присоединению к Минпромполитики еще и Мининфраструктуры, но это:

- ну опять же наступление на грабли об объединении министерств;

- откровенно, не верю, что любой человек вытянет сейчас два одновременно таких больших направления как восстановление и развитие ВПК. Поэтому скорее не верю, чем верю

- написал нардеп

Железняк отметил, что до сих пор конкретных решений по кадровым перестановкам нет и все это не более, чем слухи.

В то же время он допускает, что на следующей неделе среди кадровых вопросов могут быть и новые увольнения.

Я так понимаю, что кроме назначений, могут даже быть еще дополнительные увольнения. И не только в КМУ.... - подытожил нардеп.

Напомним

Источники УНН сообщают, что "Слуги народа" на заседании фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины на два ведомства.