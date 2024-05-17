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Зміни в уряді та КСУ: нардеп анонсував розгляд нових кадрових питань у ВР

Зміни в уряді та КСУ: нардеп анонсував розгляд нових кадрових питань у ВР

Київ • УНН

 • 13535 перегляди

Наступного тижня Верховна Рада планує ухвалити кадрові рішення, включаючи зміни в уряді та суддів Конституційного Суду, а також потенційні відставки не лише членів Кабінету Міністрів.

У Верховній Раді готуються до пленарного тижня під час якого може бути прийнята низка кадрових рішень. Про це у своєму Telegram-каналі розповів народний депутат Ярослав Железняк, передає УНН.

Деталі 

Так, наступний тиждень пленарний і плануються кадрові питання. А саме зміни у уряді + по суддям КС. Ну і щось ще може вилізти

- заявив нардеп. 

За його словами, наразі немає жодних конкретних рішень - все планують прийняти на вихідних. Він також відкинув ідею щодо можливого приєднання Мінрегіонів до Мінекономіки.

Чув про Камишина щодо приєднання до Мінпромполітики ще і Мінінфраструктури, але це: 
- ну знов ж таки наступ на граблі про обʼєднання міністерств;
- відверто, не вірю, що будь-яка людина витягне зараз два одночасно таких великих напрямки як відбудова та розвиток ВПК. Тому скоріше не вірю, ніж вірю

- написав нардеп. 

Железняк наголосив, що досі конкретних рішень щодо кадрових перестановок немає і все це не більше, ніж чутки. 

Водночас він допускає, що наступного тижня серед кадрових питань можуть бути і нові звільнення. 

Я так розумію, що окрім призначень, можуть навіть бути ще додаткові звільнення. І не тільки в КМУ….

- підсумував нардеп. 

Нагадаємо

Джерела УНН повідомляють, що "Слуги народу" на засіданні фракції вирішили розділити Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України на два відомства.

Володимир Омельченко

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