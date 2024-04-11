Изменение призывного возраста и введение базовой военной подготовки: какие еще новые правила предусматривает законопроект о мобилизации

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
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Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

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Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
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Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
  •  116209 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  147610 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

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В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  138122 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  133561 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

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Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  117316 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

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Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики
10 апреля 2024, 06:41  •  100064 просмотра

Согласование в ЕС новых условий либерализации торговли с Украиной: в УКАБ назвали потенциальные потери для экономики

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Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники
9 апреля 2024, 18:15  •  115956 просмотра

Демобилизацию планируют исключить из законопроекта о мобилизации - источники

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5 апреля 2024, 10:51  •  428476 просмотра

Изменение призывного возраста и введение базовой военной подготовки: какие еще новые правила предусматривает законопроект о мобилизации

Принятый Верховной Радой законопроект меняет призывной возраст с 27 до 25 лет, вводит базовую военную подготовку вместо срочной службы, а также устанавливает новые правила мобилизации, включая обязательную постановку на воинский учет для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и ограничения на государственную службу и определенные виды работ для тех, кто не прошел военную подготовку.

Война •   •  5129 просмотра
Изменение призывного возраста и введение базовой военной подготовки: какие еще новые правила предусматривает законопроект о мобилизации

россия атаковала Трипольскую ТЭС дозвуковыми ракетами Х-69, которые страшнее "Кинжала" - Defense Express

россия снова применила новые дозвуковые крылатые ракеты Х-69 с дальностью полета 400 км, на этот раз для удара по Трипольской ТЭС, что свидетельствует об их способности проникать сквозь украинскую противовоздушную оборону и потенциал для массированных ударов с самолетов тактической авиации.

Война •   •  5843 просмотра
россия атаковала Трипольскую ТЭС дозвуковыми ракетами Х-69, которые страшнее "Кинжала" - Defense Express

На фронте за сутки 53 боевых столкновения, в Донецкой области россияне атакуют при поддержке авиации - Генштаб

За минувшие сутки противник нанес 53 ракетных и 84 авиационных ударов, 61 раз применил реактивные системы залпового огня. Также за сутки на фронте зафиксировали 53 боевых столкновения. Больше всего атак враг провел на Бахмутском направлении и Новопавловском направлениях.

Война •   •  7436 просмотра
На фронте за сутки 53 боевых столкновения, в Донецкой области россияне атакуют при поддержке авиации - Генштаб

Может ли Польша передать Украине системы Patriot? Дуда дал ответ

Польша не может передать Украине системы противоракетной обороны Patriot, поскольку системы, размещенные в Польше, принадлежат военным США, а кроме того необходимы для защиты Польши от потенциальных российских атак, заявил президент Польши Анджей Дуда.

Война •   •  11086 просмотра
Может ли Польша передать Украине системы Patriot? Дуда дал ответ

Обсудили саммит и возможность соглашения по безопасности: Зеленский впервые встретился с презентом Венгрии

Президент Украины Владимир Зеленский впервые встретился с венгерским лидером Тамашем Шуйоком в Вильнюсе, обсудил Глобальный саммит мира и пригласил Венгрию присоединиться к нему.

Война •   •  11271 просмотра
Обсудили саммит и возможность соглашения по безопасности: Зеленский впервые встретился с презентом Венгрии

"До тех пор пока не воцарится мир": Дуда заверил в поддержке Украины Польшей

Президент Польши Анджей Дуда заверил, что его страна будет продолжать поддерживать Украину, в том числе помогать Украине закупать боеприпасы, и объявил, что Варшава подпишет новое соглашение о безопасности с Украиной, как только завершатся переговоры.

Война •   •  12320 просмотра
"До тех пор пока не воцарится мир": Дуда заверил в поддержке Украины Польшей

В Литве нет никаких систем "Patriot": Науседа ответил, могла бы его страна передать системы ПВО Украине

В Литве нет никаких систем "Patriot". Недавно у нас было соглашение с Нидерландами, что одна батарея будет развернута в Литве для тренировки этим летом и, что она будет расположена временно, отметил Науседа.

Война •   •  11884 просмотра
В Литве нет никаких систем "Patriot": Науседа ответил, могла бы его страна передать системы ПВО Украине

Киевщина с электроэнергией, несмотря на российские атаки - ОВА

Все населенные пункты Киевской области обеспечены электроэнергией, несмотря на утренний обстрел со стороны россии, без аварийных отключений электроэнергии для населения, радиационный фон и уровень загрязнения воздуха в норме.

Война •   •  11523 просмотра
Киевщина с электроэнергией, несмотря на российские атаки - ОВА

Обсудили двустороннее соглашение по безопасности: в ОП сообщили детали встречи Зеленского и Дуды

Зеленский и Дуда обсудили двустороннее соглашение о безопасности, российские удары по энергетической инфраструктуре Украины, ситуацию в Харькове и будущее членство Украины в ЕС и НАТО.

Война •   •  13142 просмотра
Обсудили двустороннее соглашение по безопасности: в ОП сообщили детали встречи Зеленского и Дуды

Зеленский призвал соседей россии сделать все, чтобы заблокировать поставки рф критических компонентов

Президент Украины Владимир Зеленский призвал соседние с рф страны заблокировать поставки критически важных компонентов, таких как микросхемы, станки, сырье и технологии, которые могут быть использованы для российского военного производства.

Война •   •  11881 просмотра
Зеленский призвал соседей россии сделать все, чтобы заблокировать поставки рф критических компонентов