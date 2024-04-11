Изменение призывного возраста и введение базовой военной подготовки: какие еще новые правила предусматривает законопроект о мобилизации

Законопроект об усилении мобилизации, который сегодня приняла Верховная Рада, предусматривает изменение призывного возраста, замену срочной службы на базовую военную подготовку и новые правила мобилизации. Об этом говорится в проекте закона №10449, пишет УНН.

Мобилизация, повестки, воинский учет

Согласно законопроекту, предусматривается изменение изменение призывного возраста с 27 до 25 лет. Мобилизации подлежат граждане в возрасте от 25 до 60 лет. Во время проведения мобилизации мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны постоянно носить с собой военно-учетный документ.

Военнообязанные в течение 60 дней с момента проведения мобилизации обязаны уточнить свои учетные данные через центры предоставления административных услуг, или электронный кабинет призывника, или в ТЦК. Гражданам необходимо будет сообщать об изменении места жительства в ТЦК.

При вручении повестки представители ТЦК по требованию гражданина, которому вручается повестка, обязаны назвать свои фамилии, имя и отчество, должность, а также предъявить служебные удостоверения.

Уважительными причинами неявки в военкоматы могут быть:

препятствие стихийного характера, болезнь гражданина, военные действия на соответствующей территории и их последствия или другие обстоятельства, которые лишили его возможности лично прибыть в указанные пункт и срок;

смерть его близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабки) или близкого родственника его жены (мужа).

Но военнообязанных должен сообщить о причинах неприбытия в ТЦК в кратчайший срок, но не позднее трех суток от определенных в повестке даты и времени.

Во время проверки документов уполномоченные лица могут осуществлять фото- и видеофиксацию процесса предъявления и проверки документов.

Оформление внутреннего и заграничного паспорта - при условии наличия военно-учетных документов.

Любые консульские действия для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет будут осуществляться при условии наличия у них военно-учетных документов. Исключение - оформление удостоверения на возвращение в Украину, консульские действия в отношении детей, оформление наследства.

Базовая военная служба вместо срочной службы

Документ предусматривает введение базовой общевойсковой подготовки вместо срочной службы, которая будет проводиться в высших военных учебных заведений, военных учебных подразделениях высших учебных заведений, учебных частях (центрах) Вооруженных Сил Украины и тому подобное. Согласно закону, она должна начаться с 1 сентября 2025 года.

Для проведения базовой общевойсковой подготовки будут привлекаться общественные организации и объединения, в том числе общественные объединения ветеранов войны.

Такая подготовка будет включаться в учебные планы высших учебных заведений всех форм собственности как отдельная учебная дисциплина. Ее будут проходить мужчины в возрасте от 18 до 25 лет, которые признаны годными. Женщины - добровольно.

Сроки базовой военной службы будут составлять в мирное время - до 5 месяцев, которых до трех месяцев осуществляется базовая общевойсковая подготовка, до двух месяцев - профессиональная подготовка.

А во время действия военного положения - на срок до трех месяцев, из которых не менее одного месяца осуществляется базовая общевойсковая подготовка, до двух месяцев - профессиональная подготовка.

"Во время действия военного положения для граждан Украины, которые получили медицинское и/или психологическое образование, и которые принимаются на военную службу по контракту на должности по медицинским, психологическим направлениям деятельности, срок военной службы устанавливается 1 год", - говорится в законопроекте.

Отсрочку от прохождения базовой общевойсковой подготовки будут предоставлять гражданам, которые:

признаны временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья;

учатся в учреждениях общего среднего образования III степени, учреждениях профессионального (профессионально-технического) образования, профессионального предвысшего и / или высшего образования, учреждениях среднего и высшего духовного образования по дневной или дуальной форме обучения, в интернатуре и докторантуре (указанная отсрочка предоставляется до достижения лицом 24-летнего возраста);

выбрали соответствующий год, в котором желают пройти базовую военную подготовку;

имеют право на увольнение с военной службы по семейным обстоятельствам или по другим уважительным причинам.

Также мужчины до 60 лет, которые не прошли базовую общевойсковую подготовку или военную службу, не смогут поступить на государственную службу или начать работу в органах местного самоуправления, прокуратуре и полиции. Исключение - непригодные к службе по состоянию здоровья.

Напомним

Верховная Рада приняла закон, который предоставляет отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации определенным категориям лиц, в частности лицам с инвалидностью, многодетным родителям, опекунам, государственным служащим, студентам и другим.