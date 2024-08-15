Избрание меры пресечения главе АМКУ Кириленко: суд перенес заседание на 20 августа
Киев • УНН
ВАКС перенес на 20 августа заседание по избранию меры пресечения главе АМКУ Павлу Кириленко. Его подозревают в незаконном обогащении на 56,2 млн грн, прокурор просит содержания под стражей с возможностью залога.
Высший антикоррупционный суд перенес на 20 августа заседание по избранию меры пресечения главе Антимонопольного комитета Павлу Кириленко, которого подозревают в незаконном обогащении на 56,2 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Суспільне.
"Заседание по избранию меры пресечения главе Антимонопольного комитета Кириленко перенесли на 20 августа", - говорится в сообщении.
В комментарии Суспільному Кириленко заявил, что не согласен с ходатайством прокурора - содержание под стражей с возможностью залога в более 121 миллион гривен.
По его словам, комментарии относительно обоснованности подозрения будут после завершения ходатайства, чтобы не разглашать тайны досудебного расследования.
Дополнение
Главе Антимонопольного комитета Павлу Кириленко сообщили о подозрении в незаконном обогащении на 56,2 млн грн.