Избрание меры пресечения главе АМКУ Кириленко: суд перенес заседание на 20 августа

Высший антикоррупционный суд перенес на 20 августа заседание по избранию меры пресечения главе Антимонопольного комитета Павлу Кириленко, которого подозревают в незаконном обогащении на 56,2 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Суспільне.

"Заседание по избранию меры пресечения главе Антимонопольного комитета Кириленко перенесли на 20 августа", - говорится в сообщении.

В комментарии Суспільному Кириленко заявил, что не согласен с ходатайством прокурора - содержание под стражей с возможностью залога в более 121 миллион гривен.

По его словам, комментарии относительно обоснованности подозрения будут после завершения ходатайства, чтобы не разглашать тайны досудебного расследования.

Дополнение

Главе Антимонопольного комитета Павлу Кириленко сообщили о подозрении в незаконном обогащении на 56,2 млн грн.