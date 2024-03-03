Избран председатель НКРЭКУ: кто им стал

Члены Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 3 марта во время закрытого заседания избрали председателем НКРЭКУ Валерия Тарасюка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу комиссии.

3 марта 2024 года члены НКРЭКУ во время закрытого заседания путем тайного голосования избрали Председателем Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, Тарасюка Валерия Владимировича - говорится в сообщении.

Детали

Как отмечается, Тарасюк имеет опыт работы в энергетике более десяти лет. В период с 2019 по 2022 гг. возглавлял НКРЭКУ, а с 2014 по 2016 гг. был членом Регулятора.

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