Обрано голову НКРЕКП: хто ним став
Київ • УНН
Валерій Тарасюк був обраний новим головою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) 3 березня.
Члени Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) 3 березня під час закритого засідання обрали головою НКРЕКП Валерія Тарасюка. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу комісії.
3 березня 2024 року члени НКРЕКП під час закритого засідання шляхом таємного голосування обрали Головою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Тарасюка Валерія Володимировича
Деталі
Як зазначається, Тарасюк має досвід роботи в енергетиці понад десять років. У період з 2019 по 2022 рр. очолював НКРЕКП, а з 2014 по 2016 рр. був членом Регулятора.
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