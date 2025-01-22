Избиение 12-летней девочки в Белой Церкви: 16-летнего подозреваемого отправили под арест
Киев • УНН
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 марта для 16-летнего подозреваемого в избиении 12-летней девочки. Подростку грозит до 12 лет лишения свободы за пытки и вымогательство денег.
Белоцерковский горрайонный суд отправил под стражу 16-летнего парня, которого подозревают по делу об избиении 12-летней девочки в Белой Церкви Киевской области, сообщает "Суспільне" из зала суда, пишет УНН.
Детали
"В Белоцерковском суде сегодня, 22 января, избрали меру пресечения 16-летнему подростку, который является подозреваемым по делу об избиении 12-летней девочки. Он будет находиться под стражей до 20 марта без права на залог", - говорится в сообщении.
Мать подростка сказала, что будут обжаловать решение суда. На подачу апелляции у них есть 5 дней.
Напомним
В Белой Церкви Киевской области группа подростков в возрасте 10-16 лет избила 12-летнюю девушку из-за слухов и требовала 15 тысяч гривен.
20 января сообщили о подозрении самому старшему подозреваемому - 16-летнему парню, по факту пыток и вымогательства денежных средств во время военного положения (ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 127 УКУ). Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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