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Избиение 12-летней девочки в Белой Церкви: 16-летнего подозреваемого отправили под арест

Избиение 12-летней девочки в Белой Церкви: 16-летнего подозреваемого отправили под арест

Киев  •  УНН

 • 5746 просмотра

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Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 20 марта для 16-летнего подозреваемого в избиении 12-летней девочки. Подростку грозит до 12 лет лишения свободы за пытки и вымогательство денег.

Белоцерковский горрайонный суд отправил под стражу 16-летнего парня, которого подозревают по делу об избиении 12-летней девочки в Белой Церкви Киевской области, сообщает "Суспільне" из зала суда, пишет УНН.

Детали

"В Белоцерковском суде сегодня, 22 января, избрали меру пресечения 16-летнему подростку, который является подозреваемым по делу об избиении 12-летней девочки. Он будет находиться под стражей до 20 марта без права на залог", - говорится в сообщении.

Мать подростка сказала, что будут обжаловать решение суда. На подачу апелляции у них есть 5 дней.

Напомним

В Белой Церкви Киевской области группа подростков в возрасте 10-16 лет избила 12-летнюю девушку из-за слухов и требовала 15 тысяч гривен.  

20 января сообщили о подозрении самому старшему подозреваемому - 16-летнему парню, по факту пыток и вымогательства денежных средств во время военного положения (ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 127 УКУ). Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Избиение 12-летней девочки в Белой Церкви: полиция прокомментировала версию о наркотиках22.01.25, 10:20 • 13145 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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