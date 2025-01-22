Побиття 12-річної дівчинки у Білій Церкві: 16-річний підозрюваний отримав арешт

Білоцерківський міськрайонний суд відправив під варту 16-річного хлопця, якого підозрюють у справі про побиття 12-річної дівчинки у Білій Церкві Київської області, повідомляє "Суспільне" з зали суду, пише УНН.

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"У Білоцерківському суді сьогодні, 22 січня, обрали запобіжний захід 16-річному підлітку, який є підозрюваним у справі про побиття 12-річної дівчинки. Він перебуватиме під вартою до 20 березня без права на заставу", - ідеться у повідомленні.

Мати підлітка сказала, що будуть оскаржувати рішення суду. На подачу апеляції у них є 5 днів.

Нагадаємо

У Білій Церкві на Київщині група підлітків віком 10-16 років побила 12-річну дівчину через чутки та вимагала 15 тисяч гривень.

20 січня повідомили про підозру найстаршому підозрюваному - 16-річному хлопцю, за фактом катування та вимагання грошових коштів під час воєнного стану (ч. 4 ст. 189, ч. 1 ст. 127 ККУ). Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

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