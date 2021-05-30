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Из Запорожья в Киев самолетом транспортировали 3-летнюю девушку с тотальным поражением легких

Киев • УНН

 • 22634 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. Самолет Государственной службы по чрезвычайным ситуациям транспортировал из Запорожья в Киев 3-летнего ребенка с тотальным поражением легких, сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

Из Запорожья в Киев самолетом транспортировали 3-летнюю девушку с тотальным поражением легких

Цитата:

"30 мая с КНП "Запорожская областная клиническая детская больница" транспортировали в Национальную специализированную детскую больницу "Охматдет", что в столице, 3-летнюю девочку", - говорится в сообщении.

Детали

У ребенка диагностировали острый респираторный дистресс-синдром тяжелой степени с тотальным поражением легких, которые не выполняют свою функцию.

Сейчас врачи с помощью экстракорпоральной мембранной оксигенации искусственно насыщают кровь кислородом вне организма.

Эту систему искусственного кровообращения привезли накануне из столицы.

Из Запорожья ребенка было решено транспортировать бортом санавиации после консультации специалистов, которые также прибыли из Киева.

В дальнейшем ее лечением будут заниматься столичные врачи.

Дополнение

В Украине за одни сутки врачи трансплантологи из "ОХМАТДЕТ" и Центра хирургии им. Шалимова провели экстренную трансплантацию печени и двух почек от одного донора.

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