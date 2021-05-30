Із Запоріжжя до Києва літаком транспортували 3-річну дівчину з тотальним ураженням легенів

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"30 травня з КНП "Запорізька обласна клінічна дитяча лікарня" транспортували до Національної спеціалізованої дитячої лікарні "Охмадит", що у столиці, 3-річну дівчинку", - йдеться в повідомленні.

Деталі

У дитини діагностували гострий респіраторний дистрес-синдром важкого ступеня з тотальним ураженням легенів, які не виконують свою функцію.

Наразі лікарі за допомогою екстракорпоральної мембранної оксигенації штучно насичують кров киснем поза організмом.

Цю систему штучного кровообігу привезли напередодні зі столиці.

Із Запоріжжя дитину було вирішено транспортувати бортом санавіації після консультації фахівців, які також прибули з Києва.

Надалі її лікуванням займатимуться столичні лікарі.

Доповнення

В Україні за одну добу лікарі трансплантологи з "ОХМАДИТ" та Центру хірургії ім Шалімова провели екстрену трансплантацію печінки та двох нирок від одного донора.