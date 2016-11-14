Из сугробов в Ровенской области спасли более 200 автомобилей
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 14 ноября. УНН. Спасатели 27 раз выезжали для оказания помощи водителям грузовиков, пассажирских автобусов и легковых авто, которые вчера попали в снежные заносы на дорогах Ровенской области. Об этом сообщила пресс-служба управления ГосЧС в Ровенской области, передает УНН.
По данным спасателей, пожарные автоцистерны и автомобили высокой проходимости работали на дорогах в Ровенском, Дубенском, Здолбунивском, Володимирецком, Рокитновском, Корецком, Млиновском, Демидовском районах и в Ровно.
Из сугробов вытащили 227 автомобилей и оказали помощь 693 гражданам.
В частности, в обед на автодороге возле села Белев Ровенского района в сугроб попало сразу шесть легковых автомобилей, в которых находилось 18 человек, в том числе четверо детей. Пока дорожники расчищали заметенную трассу, спасатели лопатами освободили все машины из снега.
А возле села Верхив в Острожском районе в снежные заносы попала делегация паломников (почти 80 человек), которые на пассажирском автобусе и двух микроавтобусах ехали из села Деражное Костопольского района в Славуту.
Напомним, 14 ноября утром из-за непогоды во Львовской области без света осталось 54 населенных пункта.