Із заметів на Рівненщині врятували понад 200 автомобілів
Київ • УНН
РІВНЕ-КИЇВ. 14 листопада. УНН. Рятувальники 27 разів виїжджали для надання допомоги водіям вантажівок, пасажирських автобусів та легкових авто, які вчора потрапили у снігові замети на автошляхах Рівненщини. Про це повідомила прес-служба управління ДСНС у Рівненській області, передає УНН.
За даними рятувальників, пожежні автоцистерни та автомобілі високої прохідності працювали на дорогах в Рівненському, Дубенському, Здолбунівському, Володимирецькому, Рокитнівському, Корецькому, Млинівському, Демидівському районах та у Рівному.
Із заметів витягли 227 автомобілів та надали допомогу 693 громадянам.
Зокрема, в обідню пору на автодорозі неподалік села Білів Рівненського району у сніговий замет потрапило одразу шість легкових автомобілів, у яких перебувало 18 людей, зокрема четверо дітей. Допоки дорожники очищали переметену трасу, рятувальники лопатами звільнили всі автівки зі снігу.
А неподалік села Верхів на Острожчині у снігові замети потрапила делегація паломників (майже 80 людей), що на пасажирському автобусі та двох мікроавтобусах їхали із села Деражне Костопільського району до Славути.
Нагадаємо, 14 листопада зранку через негоду на Львівщині без світла залишилося 54 населені пункти.