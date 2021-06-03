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Из закрытого на локдаун Непала эвакуировали всех желающих украинцев - МИД

Киев • УНН

 • 17562 просмотра

КИЕВ. 3 июня. УНН. На сегодня все украинские граждане, которые нуждались в срочном возвращении в Украину, уже выехали из Непала. Об этом УНН сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.

Из закрытого на локдаун Непала эвакуировали всех желающих украинцев - МИД

Цитата:

"При содействии посольства Украины в Индии 26-27 мая 26 граждан Украины выехали из Непала чартерным авиарейсом Qatar Airways и еще 19 - спецрейсом авиакомпании Turkish Airlines. В целом украинские дипломаты помогли 119 украинцам вернуться домой после того, как в Непале прекратили регулярное авиасообщение в рамках карантина. Все наши граждане, которые нуждались в срочном возвращении в Украину, уже выехали из Непала", - сообщил Николенко.

Детали

По данным пресс-службы МИД, на сегодня в Непале находится чуть больше 20 украинцев, 10 из которых находятся в высокогорных районах.

Посольство Украины в Индии и почетное консульство в Непале поддерживает с ними связь и, в случае необходимости, готовы оказать необходимое содействие, отметил собеседник УНН.

Добавим, в Гималаях на границе Китая и Непала находится самая высокая вершина земного шара - Эверест, поэтому, место популярно среди альпинистов.

В то же время, по словам представителя МИД, 1 июня в Непале частично возобновилось регулярное международное авиасообщение. Покинуть страну можно на регулярных рейсах в Гуанчжоу, Доху и Стамбул. Позже ожидается открытие и других маршрутов.

Контекст

Непал с 3 мая полностью прекратил внутренние авиаперелеты, а с 6 мая власти страны закрыли международное авиасообщение.

После этого в МИД Украины сообщили, что в связи с приостановлением непальским правительством международного авиасообщения, на территории Непала вынужденно остались 107 граждан Украины. У четырех из них был COVID-19.

По состоянию на 18 мая, из сотни украинцев, которые застряли в столице Непала Катманду и изъявили желание вернуться в Украину, 43 купили билеты на самолеты.

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