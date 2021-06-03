Із закритого на локдаун Непалу евакуювали всіх охочих українців - МЗС

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“За сприяння посольства України в Індії 26-27 травня 26 громадян України виїхали із Непалу чартерним авіарейсом Qatar Airways та ще 19 — спецрейсом авіакомпанії Turkish Airlines. Загалом українські дипломати допомогли 119 українцям повернутися додому після того, як у Непалі припинили регулярне авіасполучення в рамках карантину. Усі наші громадяни, які потребували термінового повернення до України, вже виїхали із Непалу”, — повідомив Ніколенко.

Деталі

За даними речника МЗС, на сьогодні в Непалі перебуває трохи більше ніж 20 українців, 10 з яких перебувають у високогірних районах.

Посольство України в Індії та почесне консульство в Непалі підтримує з ними зв’язок і, у разі потреби, готові надати необхідне сприяння, зазначив співрозмовник УНН.

Додамо, у Гімалаях на кордоні Китаю і Непалу розташована найвища вершина земної кулі - Еверест, тож, місце популярне серед альпіністів.

Водночас, зі слів речника МЗС, 1 червня в Непалі частково відновилося регулярне міжнародне авіасполучення. Залишити країну можна на регулярних рейсах до Гуанчжоу, Дохи та Стамбула. Згодом очікується відкриття й інших маршрутів.

Контекст

Непал з 3 травня повністю припинив внутрішні авіаперельоти, а з 6 травня влада країни закрила міжнародне авіасполучення.

Після цього у МЗС України повідомили, що у зв’язку із призупиненням непальським урядом міжнародного авіасполучення, на сьогодні на території Непалу вимушено залишилися 107 громадян України. У чотирьох з них виявлено COVID-19.

Станом на 18 травня, з сотні українців, які застрягли в столиці Непалу Катманду та виявили бажання повернутись до України, 43 купили квитки на літаки.