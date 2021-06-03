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Із закритого на локдаун Непалу евакуювали всіх охочих українців - МЗС

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 червня. УНН. Станом на сьогодні всі українські громадяни, які потребували термінового повернення до України, вже виїхали із Непалу. Про це УНН повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

Із закритого на локдаун Непалу евакуювали всіх охочих українців - МЗС

Цитата:

“За сприяння посольства України в Індії 26-27 травня 26 громадян України виїхали із Непалу чартерним авіарейсом Qatar Airways та ще 19 — спецрейсом авіакомпанії Turkish Airlines. Загалом українські дипломати допомогли 119 українцям повернутися додому після того, як у Непалі припинили регулярне авіасполучення в рамках карантину. Усі наші громадяни, які потребували термінового повернення до України, вже виїхали із Непалу”, — повідомив Ніколенко.

Деталі

За даними речника МЗС, на сьогодні в Непалі перебуває трохи більше ніж 20 українців, 10 з яких перебувають у високогірних районах. 

Посольство України в Індії та почесне консульство в Непалі підтримує з ними зв’язок і, у разі потреби, готові надати необхідне сприяння, зазначив співрозмовник УНН.

Додамо, у Гімалаях на кордоні Китаю і Непалу розташована найвища вершина земної кулі - Еверест, тож, місце популярне серед альпіністів.

Водночас, зі слів речника МЗС, 1 червня в Непалі частково відновилося регулярне міжнародне авіасполучення. Залишити країну можна на регулярних рейсах до Гуанчжоу, Дохи та Стамбула. Згодом очікується відкриття й інших маршрутів.

Контекст

Непал з 3 травня повністю припинив внутрішні авіаперельоти, а з 6 травня влада країни закрила міжнародне авіасполучення.

Після цього у МЗС України повідомили, що у зв’язку із призупиненням непальським урядом міжнародного авіасполучення, на сьогодні на території Непалу вимушено залишилися 107 громадян України. У чотирьох з них виявлено COVID-19.

Станом на 18 травня, з сотні українців, які застрягли в столиці Непалу Катманду та виявили бажання повернутись до України, 43 купили квитки на літаки.

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