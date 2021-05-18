У МЗС повідомили про ситуацію з українцями, що застрягли в Непалі: невдовзі мають повернутись понад 40 людей

Процес репатріації українців

“Одразу, коли нам стало відомо про заборону польотів і запровадження обмежень у Непалі, наше посольство в Індії, яке також покриває Непал, наш почесний консул в Непалі, почали активно сприяти громадянам, які опинились у складній ситуації, створили інструменти комунікації, один з одним обмін інформацією між громадянами. Ситуація виглядала наступним чином: дуже невелика кількість громадян перебувала власне в Катманду, більшість була у горах. І дізнавшись про запровадження цих обмежень люди почали спускатись у Катманду. Ситуація змінювалась буквально по годинах, тут було шестеро, тут стало 12, потім 20, потім 40, потім 100, громадян, які зосереджені в Катманду”, — розповів Кулеба.

З його слів, за цей час дипломатам вдалось з’ясувати, авіакомпанії яких країн світу планують пробитись до Непалу для вивезення громадян, і вступили з ними в діалог для того, щоб громадяни України мали можливість придбати квитки на ці рейси.

Зокрема, про це домовились з Турецькими і Катарськими авіалініями.

“Станом на вчорашню ніч я отримав останнє оновлення, з майже 100 людей, які в Катманду виявили бажання повернутись до України, 43 особи вже купили квитки на літаки авіакомпаній, які змогли туди пробитись”, — зазначив міністр.

Також він підтвердив, що, станом на 17 травня, МЗС відомо про чотирьох українців серед застряглих у Непалі, що захворіли на коронавірусну хворобу. З усіма ними підтримується контакт.

“Російський трюк”

“Була дуже цікава ще історія з „російським трюком“ — російський представник від імені Аерофлоту почав пропонувати всім придбати квитки на рейс російської авіакомпанії до Москви, хоча дозволу на цей рейс на той момент ще не було. Але вже Росія почала себе позиціонувати як рятівник всіх громадян, не залежно від їх громадянства і національності”, — розповів Кулеба.

Дехто не хоче повертатись

Міністр повідомив про випадки, коли українців не хочуть йти на контакт з представниками держави.

“Про це теж треба говорити. Вони навіть не надають свої персональні дані, хоча ми встановили їх за даними туристичних агентств. Але вони перебувають у Катманду і планують залишатись там до завершення обмежень та самостійно повертатись до України”, — пояснив дипломат.

З його слів, МЗС буде надавати повну підтримку і тим, хто перебуває в Катманду та потребує цієї допомоги, і тим, хто намагається вилетіти з цієї країни.

Контекст

Минулого тижня у МЗС України повідомили, що у зв’язку із призупиненням непальським урядом міжнародного авіасполучення, на сьогодні на території Непалу вимушено залишилися 107 громадян України. У чотирьох з них виявлено COVID-19.



Напередодні Президент України Володимир Зеленський поставив завдання вирішити питання з поверненням додому українців з Непалу, який закрив повітряний простір через карантин.